華為小公主出道︱任正非：小孩想走什麼路就走什麼路，她喜歡就行

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-12 19:03

中國華為創辦人任正非小女兒姚安娜進軍娛樂圈後，引起關注不斷。而任正非2月9日首度道出自己對女兒出道當藝人的看法。

2月9日報道，任正非出席山西省與華為共建的「智能礦山創新實驗室」揭牌儀式，會後被問到對於「華為小公主」姚安娜出道有何看法時，任正非表示「每個小孩自己的興趣愛好不同，我們父母怎麼能左右呢？小孩想走什麼路就走什麼路，她喜歡就行」。

還稱自己過去對藝人這行業不瞭解，是姚安娜出道後才知道「當藝人真是苦」。

網友對於姚安娜的首支單曲並不買賬，她的唱跳能力遭到嘲諷，更多詳情請點擊圖集：

+ 2 + 2 + 2

據悉，姚安娜出道後風波不斷，先是她被和在加拿大受審的姐姐孟晚舟做比較，發佈首支單曲後，又遭群嘲唱跳能力皆不行。

而近日，華為就為姚安娜的名字申請註冊商標又引來質疑。任正非事後也在公司內部論壇「心聲社區」向全公司員工道歉，但他又稱女兒出道後，社會上有些公司或個人會惡意搶注姚安娜商標，若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶注，有許多不利的地方。

他還提到，姚安娜剛畢業，還沒有註冊自己的公司。因此，任正非委託知識產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

姚安娜出道後首個代言為汽車廣吿，更多詳情請點擊大圖：

正是因為姚安娜，這是任正非第一次公權私用，並「史無前例」為全體員工道歉。

據悉，姚安娜於1998年出生於雲南昆明，是任正非和第二任妻子姚凌所生，孟晚舟同父異母的妹妹。