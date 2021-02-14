德甲勁旅拜仁Po青天白日滿地紅旗拜年　遭內地網民怒轟後刪文道歉

撰文： 布藍 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-14 15:40

2月12日（農曆年初一），德國足球俱樂部拜仁慕尼黑（FC Bayern München）在社交平台發布新年祝福時，附上青天白日滿地紅旗，引發內地網民怒轟。拜仁事後在微博發表聲明，為發布「令人無法接受的內容」而道歉。

2月12日，拜仁慕尼黑官方Facebook接連放出用多種語言恭賀亞洲國家農曆新年快樂的海報，並在文字後面配上國旗。但其中一篇用簡體寫「新年快樂」文字後，附上了青天白日滿地紅旗。

拜仁慕尼黑俱樂部在文字後附上「青天白日滿地紅」旗，稱系第三方公司操作失誤所致。（Facebook@FC Bayern München）

隨後，這條貼文從拜仁慕尼黑的Facebook主頁消失。拜仁慕尼黑官方Twitter上同樣有祝賀海報，但是只發了一張圖和一段文字，並沒有發布針對不同國家的推文。

據內地官媒《環球時報》報道，拜仁慕尼黑2月13日回應稱，俱樂部立即意識到這是一個非常嚴重且不可接受的錯誤，並第一時間刪除帖文。拜仁慕尼黑還稱，Facebook帳號是由第三方公司負責運作，雖恭賀農曆新年帖子發布的海報圖片由拜仁確認定稿，但後續發布文案則由第三方負責。但由於後者失誤操作，導致在給中國大陸球迷拜年時，用錯了國旗。

拜仁在官方微博上表示，拜仁幕尼黑足球俱樂部聘請的一間營運商在未經溝通的情況下，於俱樂部官方Facebook頁面發布令人無法接受的內容。很多人因此情感上受到了傷害，對此深表歟意。一直以來，拜仁幕尼黑都非常重視中德兩國文化交流。對於此次犯下的錯 誤，會認真總結，嚴肅處理，並在今後的工作中引以為戒。

拜仁慕尼黑是德國最有名的球隊之一，也是德甲勁旅，在中國有「南大王」的外號。1900年成立至今，拜仁已經奪得30次德國足球頂級聯賽冠軍，6次歐冠冠軍，以及4次俱樂部賽事世界冠軍。

2019年，拜仁就曾發布帶有青天白日滿地紅旗的設計圖，其後移除。（Facebook截圖）

2019年12月29日晚，拜仁慕尼黑就曾被曝在一張圖片中使用了「青天白日滿地紅旗」圖案，但拜仁慕尼黑第二天就刪除了爭議圖片。因此，對於拜仁慕尼黑此次回應，不少內地網民表示，拜仁慕尼黑「一錯再錯」、「故意為之」。

青天白日滿地紅旗是自1912年中華民國成立後的海軍旗，1928年國民黨北伐中，各地逐步以青天白日滿地紅旗取代五色旗，1928年正式將青天白日滿地紅旗作為國旗。1949年國民政府遷台後沿用至今。

（綜合報道）