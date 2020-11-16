美籍DJ在台演出揮青天白日滿地紅旗　陸網民發起抵制批自斷財路

台灣上周六（14日）舉行電音活動「Road to Ultra: Taiwan 2020 超世代音樂節」，邀請多名海外知名DJ。美國籍DJ「Kayzo」在表演期間揮舞青天白日滿地紅旗，隨即引起各界熱議，大陸網民更表示憤怒不滿而發起抵制，批評他「自斷財路」。

音樂節在台北大佳河濱公園舉行，表演者包括「瑞典電音王子」Alesso、美國Heaven Trap雙人組「Slander」、以色列傳思雙人組「Vini Vici」以及Kayzo。除了揮舞青天白日滿地紅旗，Kayzo日前更在社交平台Twitter回覆粉絲留言，表示「台灣是當前你所在最安全的國家」。

不少大陸電音愛好者發現Kayzo上述舉動後大感不滿，群起憤慨而發起抵制。有網民表示，Kayzo做法是「實力作死」、「這貨自斷財路」、「Kayzo已經丟掉中國的電音市場了」。

此外，台媒日前報道，多名外國DJ受邀赴台參加音樂節，但在台居家檢疫期間卻共處一室吃飯、練習，更將影片上傳至社交平台，遭民眾檢舉。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台北市衛生局及警方調查後，發現片中人士未有遵守規定，違者會被罰款1萬元（新台幣．下同），相關裁處書於周一（16日）寄出。

（三立／中央社）