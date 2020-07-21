日劇《半澤直樹2》現青天白日滿地紅旗引熱話　陸網民反應兩極

萬眾期待已久、由堺雅人主演的大熱日劇《半澤直樹2》周日（19日）首播，第一集已錄得22%超高收視，較2013年首季開播的19.4%還要高，亦令《半澤2》創出2020年日劇收視新高，暫時位列第一。 不過，兩岸眼尖的網民都發現，劇集中多次出現一張「全球主要股價指數」地圖，當中有「台灣」字樣和青天白日滿地紅旗。對此，不少台灣網民表示樂見，又指大陸「可能要下架這套戲了」、「玻璃心碎了」。 另一邊廂，有大陸網民表示這反映日本人「骨子裏不認同一國兩制」，「這部戲遲早要涼」，也有人說，該作原著池井戶潤的政治傾向一直很嚴重。但也有很多大陸網民強調，該畫面只代表經濟體或證券市場而非國家，是金融市場「客觀存在的東西」，而非涉及台獨。

《半澤直樹2》首集出現台灣旗，引發兩岸熱話。（TBS）

7年前襲捲亞洲的日劇「半澤直樹」播出第2季「半澤直樹2」首集，創高收視率。首集中，半澤在東京中央證券公司辦公桌前接聽手機，怒轟大銀行竟奪走自家子公司的業務，背後電子屏幕上的世界地圖可見到全球23個股市漲跌幅，正中央有台灣兩字，並配上青天白日滿地紅旗，與中國國旗和香港區旗同時現身。

不少台灣網民關注到這一畫面，紛紛表示「防盜的最佳法寶」、「玻璃又要漲」、「糟糕了…要被對岸拉黑了」、「反正最後都會為了人民幣跪下去」，不過也有人覺得不必大驚小怪：「到底多自卑啊...」、「所以建交沒？自爽又漲價了」。

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而在大陸網絡上，提供海外影視翻譯資源的「人人字幕組」並未有對相關畫面進行處理，彈幕網站Bilibili（B站）上的相關影片中，台灣旗也清晰可見。對此，有大陸網民表示，「池井戶潤小說zz（按：政治）傾向還是比較嚴重的（經常把某國幻想成假想敵）」、「只能說明日本人潛意識裡還是不認一國兩制的」、「圖片里美股和a股都只有一個指數，而香港和台灣卻被單列出來」。

不過，許多大陸網民就為該作品護航：「我就知道有些金融盲會這麼理解」、「官方的預告沒有把那一段刪除說明是沒問題的」、「那個圖金融指數而已，是客觀存在的東西」、「難道就允許美國有三大指數，不允許我們有滬指、深指、港指、台指嗎？」、「都禁了吧，大家啥也别看了。心累」、「跟體育分中國、中國香港、中華台北一樣。單標出來有甚麼錯嗎？」。

▼相關片段｜台灣旗在首集節目預告中也清晰可見：

（綜合報道）