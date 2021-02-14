美高官稱將重返世衛並質疑新冠調查　中方指世衛非來去自如

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-14 16:20

美國日前發表聲明稱，美方將重返世界衛生組織（WHO），但要求世衛組織堅持美方認定的最高標準，還要求各國保持透明度，採取有力措施。同時，聲明對世衛組織正在進行的相關工作表示質疑。 據中國駐美大使館網站2月14日消息，發言人回答相關提問表示，中方歡迎美方重返世界衛生組織，但世界衛生組織是國際衛生領域的多邊權威機構，不是想來就來、說走就走的遊樂場。

駐美使館發言人並反問，美方近年來的所作所為極大損害了包括世衛組織在內的多邊機制，極大妨礙了抗疫國際合作。現在美方卻表現得好像什麼都沒有發生過一樣，甚至對其他始終支持世衛組織的國家和世衛組織本身橫加指摘，這樣的行為如何取信於世界？

2021年2月9日，世界衛生組織和中國專家在武漢市召開新聞發佈會。（AP）

發言人表示，希望美方能以最高標準自律，切實展現嚴肅、認真、透明和負責任的態度，承擔起相應責任，以實際行動支持世衛組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻。世人將拭目以待。

值得一提的是，世界衛生組織專家組組長在不久前談及中國之行表示，「新冠病毒沒有被實驗室蓄意使用」，「疫情爆發之前沒人見過這種病毒」。而世界衛生組織在中國的調查結果也即將發布。

WHO專家組抵達武漢市華南海鮮市場（請點擊大圖瀏覽）：

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對於新冠病毒溯源，多名醫學專家表示，病毒溯源是一個連續的、複雜的科學問題，需要國際合作。中國外交部發言人汪文斌也曾表示，病毒溯源是一個複雜的科學問題，需要為專家們提供足夠的空間從事科學研究。

（綜合報道）