孫楊禁賽｜社交平台沉寂近1年 　孫楊與父合影更新近況

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-14 16:05

中國游泳巨星孫楊去年被國際體育仲裁法庭（CAS）裁定禁賽8年，後因仲裁小組其中一名仲裁員存在偏見和歧視，法院決定撤銷對孫楊的禁賽處罰。在內地社交平台沉寂近1年，孫楊終在大年初一（2月12日）更新微博。

孫楊在微博上發布圖文，包括自己打高爾夫球、射箭的照片，以及與父親的合影，並發文稱：「大年初一，用運動開啟牛年新氣象！好山好景好心情」。

2018年9月，孫楊拒絕世界反禁藥組織（WADA）檢測人員對他採集藥檢樣本，後來有傳媒披露，指孫楊的保安人員用槌打碎了盛載血液的樣本樽。去年2月28日，國際體育仲裁法庭宣布，孫楊未能遵守世界反興奮劑機構的規定，裁定對其禁賽8年。

孫楊隨後向瑞士聯邦最高法院提出上訴。瑞士當地法院在3月20日實施緊急狀態法，孫楊上訴的時間一度被順延；直至5月，孫楊正式提起上訴。

中國泳手孫楊禁賽8年判決突推翻，回顧孫楊十大爭議事件（點圖放大）：

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去年12月24日，瑞士聯邦最高法院撤銷對孫陽禁賽8年的決定，理由是擔任國際體育仲裁法庭仲裁小組主席的弗拉蒂尼存在偏見和歧視，後者於2018至2019年間，於個人社交媒體平台上就動物保護方面發表一系列言論，期間提及中國人時用了歧視性語言。國際體育仲裁法庭將另組仲裁小組，重新審理判決。

（綜合報道）