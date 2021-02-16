深圳證券業協會副會長遭實名舉報　受害人：以辭退逼迫發生性關係

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-16 16:15

深圳證券業協會副會長兼秘書長、深圳證監局幹部李鵬，近日遭人實名舉報「以辭退逼迫女下屬發生性關係」。 深圳證監局紀委表示指已收到相關舉報，並立即按程序啟動核查，將在查清事實後依規依紀進行處理。 據了解，李鵬在去年10月已被免去協會秘書長職務，不再主持協會日常工作。

受害人張露稱，她是在2019年8月入職，卻在去年3月突然被李鵬要求離職，「當時疫情嚴峻，就業形勢非常不好，且我非常珍惜和熱愛協會的工作，故沒有答應李鵬的要求」。張露自此被李鵬在心理及物質上打壓，包括有無故降低工資、在公開場面大聲說「張露你不要在協會了」等，其後更強制要求休假。

張露表示，事發在去年5月9日上午，她應李鵬要求來到辦公室，當時只有她和李鵬兩個人，「李鵬對我說你不適合協會工作，然後開始進行言語上的挑逗，包括『你身上哪裏最好看』、『你幫我按摩一下』等待。然後，李鵬逼迫我在協會辦公室發生了性關係」。張露稱，與李鵬發生性關係，她就與協會簽訂了自入職以後一直未有及時簽訂的勞動合同。受害人此後一直有與李鵬保持不正當關係，「李鵬多次在下班後開車送我回所租住的公寓，然後與我發生性關係，並在晚上離開」。

深圳證券業協會副會長兼秘書長、深圳證監局幹部李鵬。（中證監網站）

張露稱不想一錯再錯，所以在同年7月底離職，並決定實名舉報李鵬，「可是這幾天我常常失眠無法入睡，一段（度）我懷疑自己患上了抑鬱症，向深圳證監局領導澄清這件事情也算是我自己心靈的一次洗滌，我希望我能夠糾正自己的人生軌道，明辨錯誤是非」。

（綜合報道）