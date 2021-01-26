廣西竊賊被捕後舉報涉案超兩千萬貪官　構成重大立功獲減刑

撰文： 王兆陽 最後更新日期： 2021-01-26 11:48

2018年，廣西一名盜賊行竊被警方逮捕，警方在他家中查獲價值近20萬元人民幣的財物，他此後被一審判處有期徒刑十年。不過，此案特別之處在於，這名嫌犯指出，自己舉報了涉案金額巨大的貪官，構成重大立功表現，應減刑。 據中國裁判文書網公開的《蔣某某盜竊罪二審刑事判決書》，蔣某某因盜竊歸案後舉報廣西銀監局的領導趙某，被查實。二審法院由此認定蔣某某構成重大立功表現，給予減輕處罰。 內地媒體指，這名趙姓官員，是原廣西銀保監局黨委副書記、副局長趙汝林，他在2019年5月被查。

被控盜竊的蔣某某1984年出生，因涉嫌犯盜竊罪，於2018年2月26日被抓獲，同日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。

2018年2月17日，蔣某某在南寧盜竊被害人邱某的現金、茅台酒等。同年2月26日，蔣某某被抓獲，警方從蔣的住所處扣押涉案財物。警方此後將涉案財物發還被害人邱某。

蔣某某犯盜竊罪，最終被判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣六萬元。（资料图片）

南寧市青秀區法院2019年12月判決，被告人蔣某某因犯盜竊罪，判處有期徒刑十年，並處罰金人民幣十萬元；責令其向被害人退賠經濟損失人民幣十八萬八千八百五十元。

一審宣判後，蔣某某不服提起上訴。他表示，自己有檢舉他人重大犯罪的立功表現，構成重大立功。

案犯曾為貪官當司機

原來，蔣某某舉報的對像是當時擔任廣西銀監局領導職務的趙汝林。他舉報趙汝林利用職務之便，為梁某在玉林、北海的農村信用社做融資借款業務，以打高爾夫球為名接受梁某輸送好處費的問題。蔣的律師稱，趙汝林等人涉嫌職務犯罪，其中趙汝林涉案金額為2122萬元。

蔣的辯護律師表示，蔣某某曾給行賄人梁某做過司機，因此知道梁某向趙汝林行賄的事情，歸案後就舉報了趙汝林。

此後，南寧市中院認為，蔣的檢舉、揭發的行為構成重大立功，且蔣某某盜竊案大部分贓款贓物得以及時追回，決定對其予以減輕處罰。2020年7月，南寧市中院裁定撤銷原審判決，蔣某某犯盜竊罪，判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣六萬元，以及退賠被害人在押贓款、賠償經濟損失等。

原廣西銀保監局黨委副書記、副局長趙汝林。（網絡圖片）

公開資料顯示，趙汝林出生於1966年5月，曾擔任廣西銀監局黨委副書記、副局長。

2019年5月27日，中央紀委國家監委駐銀保監會紀檢監察組、廣西壯族自治區紀委監委宣布，趙汝林涉嫌嚴重違紀違法被查。2019年11月，趙汝林被「雙開」。

中紀委通報稱，趙汝林涉嫌封建迷信活動、長期收受禮品禮金、接受私營企業主等安排的宴請、旅游、打高爾夫球等活動、插手干預被監管金融機構人事工作、收受巨額財物等問題。