中國太空站航天員將開展出艙活動訓練　預計2022年前後建成太空站

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-16 20:46

據中新社報道，今日（16日），從中國載人航天工程辦公室獲悉，目前執行中國太空站建造階段載人飛行任務的首批航天員乘組已進入強化衝刺訓練階段；經過一年的艱苦訓練，已基本完成預定科目訓練，正在著重開展出艙活動等訓練。 按照太空站建造任務規劃，今明兩年中國將接續實施11次飛行任務，於2022年前後完成太空站在軌建造，實現中國載人航天工程三步走發展戰略第三步的任務目標。中國載人航天工程已經全面轉入太空站建造的任務準備階段。

中國航天科技集團五院負責空間站等載人航天器的研製工作。（中新社）

據了解，中國航天科技集團五院負責太空站等載人航天器的研製工作。目前，大小組合段總裝和地面設備展開正在有序進行。空間站核心艙發射場試驗隊出征進場後連續奮戰，與此同時，飛控試驗隊也進入到緊張的衝刺備戰階段。

中國航天科技集團一院負責長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭的研製工作。春節期間，執行太空站任務的三型運載火箭團隊依然奮戰在工程研製一線，有序推進各項任務按計劃完成。目前，執行神舟十二號和神舟十三號飛船發射任務的長征二號F遙十二、遙十三運載火箭已整裝待發，執行天舟二號貨運飛船發射任務的長征七號遙三火箭正在進行全箭總裝，即將執行太空站核心艙發射的長征五號B遙二運載火箭，春節期間正在運往發射場的途中。

中國太空站首批航天員乘組正著重開展出艙活動等訓練。（中新社）

另外，中國航天員科研中心正積極備戰太空站任務。目前，執行太空站建造階段載人飛行任務的首批航天員乘組已進入強化衝刺訓練階段。經過一年的艱苦訓練，已基本完成預定科目訓練，正在著重開展出艙活動等訓練。文昌發射場試驗隊已經進場執行任務；酒泉發射場試驗隊已基本完成任務準備。

當前，空間應用系統核心艙任務產品已順利通過出廠評審。為保證太空站任務及研製試驗任務順利推進，空間應用系統科研人員在做好疫情防控的同時，依然在發射場一線緊鑼密鼓地忙碌著，全力奮戰中國載人航天「兩年十一次」的「超級任務」。

中國載人航天工程已經全面轉入空間站建造的任務準備階段。（中新社）

中國載人航天工程「三步走」發展戰略：

第一步，發射載人飛船，建成初步配套的試驗性載人飛船工程並開展太空應用實驗； 第二步，突破航天員出艙活動技術、太空飛行器的交會對接技術，發射太空實驗室，解決有一定規模的短期有人照料的太空應用問題； 第三步，建造太空站，解決有較大規模的長期有人照料的太空應用問題。

（中新社）