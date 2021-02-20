中印衝突｜陣亡解放軍家書曝光　有官兵殉職時距榮升人父僅差4月

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-20 13:50

中印兩軍部隊去年6月在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，《解放軍報》日前終於首次證實有4名解放軍死亡，他們均被追授榮譽稱號及一等功。 隨着內媒跟進，一眾陣亡軍人的生前細節曝光，例如大學應徵入伍的肖思遠在犧牲當天，還憧憬着聚得心上人的未來；王焯冉偷偷報名入伍，執行任務前亦寫下家書訴說親情；至於陳紅軍，則還有4個多月就要身為人父，惟最終未能見孩子一面。

加勒萬河谷衝突現場（點擊大圖瀏覽）：

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原定今年辦婚事 肖思遠獲父讚十分孝順

在犧牲軍人中，肖思遠、王焯冉都是1996年出生的河南人，其中肖思遠來自新鄉延津縣，本身是河南農業職業學院汽修2014級3班的學生，他2016年5月時在學校看到徵兵通知，於是應徵入伍。

在肖思遠老家石婆固鎮東龍王廟村，家屬透露在家中排行老大的肖思遠從小就備受老人和父母關愛，在鄭州上大學時，他一到暑假就打工賺學費，即使回到家面臨十幾畝地的農活也從無怨言。肖母劉利霞表示，兒子很懂事，當兵期間因回家次數少，通常只能靠電話溝通，但他都光哄家人開心，自己的苦和累則隻字不提。她進一步稱，前些天自己天天夢到兒子，現在似乎還對手機產生幻聽，總以為是兒子來電。

值得一提的是，去年5月7日，正在值守的肖思遠趁母親節前夕，透過微信給劉利霞轉發520元的紅包表達愛意，詎料一個月後便離世。今年除夕夜，劉利霞還是向兒子發了一個永遠收不到的紅包，「雖然知道再也不會接收了，還是沒忍住」。

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肖父肖勝松則介紹，兒子十分孝順老人，例如曾祖父在世生病時，他一連十多天晚上都守候一旁照料，後來曾祖父去世，他只要回家探親都會去為曾祖母刷鍋刷碗。肖勝鬆眼泛淚光表示，去年受疫情影響，兒子的婚事沒有辦成，本來準備延至今年舉行，誰知今後再也辦不成。而兩老只在肖思遠的銀包見過兒子女友的照片，至今還不知道女方的名字。

據報道，肖思遠犧牲當天還憧憬着未來，他曾表示女友對自己在部隊的工作十分支持，自己也想娶她，「給她做一輩子的菜」。後來，同胞們在整理遺物時，亦發現肖思遠在一篇戰地日記中抒發情懷：「走在喀喇崑崙，我們就是祖國的界碑，腳下的每一寸土地，都是祖國的領土，無比自豪！」

河南農業職業學院的楊老師表示，大學生應徵入伍對個人專業能力和綜合素質要求都較高，而肖思遠一定是很優秀。周五（19日），該校官微發文《寧將鮮血流盡，不失國土一寸》致敬肖思遠，並提到「青春熱血灑崑崙，赤膽忠誠只為國」，學院全體師生向英雄致敬。

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王焯冉偷偷報名入伍 撰家信訴說親情

與肖思遠同齡的王焯冉，來自漯河市城鄉一體化示範區黑龍潭鎮土城王村。其父王恒召透露，兒子是2016年偷偷在網上報名入伍，事前完全沒告知家人，並認為不去的話會後悔一輩子。不過家人知道後，都表示非常尊重他的決定，「覺得兒子長大了，有自己的理想了」。

當兵4年，王焯冉只在2018年回過一次家，當時全家都非常高興，覺得他比入伍前強壯了不少。王恒召邊流淚邊透露，本來兒子和他們約定好去年9月會回家，詎料在6月份就出事。

而王焯冉最後一次執行任務前，曾為家人留下了一封家書，以表達思念。他在信中稱：「奶奶，這麼長時間裡我最牽掛的就是您，孫子這些年一直想讓您好好享福，可是我卻一直不在家……爸媽，兒子不孝，可能沒法給你們養老送終了。如果有來生，我一定還給你們當兒子，好好報答你們。」

家書並非只有王焯冉寫過，王恒召回憶，其實兒子剛剛入伍時，家人也曾給兒子部隊寄過一封家書，「現在你爸每晚都看軍事節目，每當看到新兵訓練時，他說彷彿看到了你一樣」、「孩子，加油、努力，爸媽永遠支持你」。據中國軍網報道，當時剛到部隊未滿50天的王焯冉沒讀幾行，就已忍不住淚流滿面。

王恒召最後談起兒子被追記一等功時表示，自己為有王焯冉這樣的好兒子感到驕傲。

陳紅軍還有4個多月便榮升人父 妻：要讓孩子像爸爸

來自甘肅省隴南市兩當縣的陳紅軍生於1987年，2009年6月從西北師範大學心理學專業畢業後，本已通過公安特警招錄考試的他決定放棄從警，應徵入伍，後來成為全團乃至全師最年輕的營長之一。

據高中同學回憶，出身農村的陳紅軍學習刻苦，尤其數學成績突出。其所在營的官兵則透露，陳紅軍非常重視自己職責，「他最喜歡的，似乎除了工作還是工作」。西北師大官微在陳證實陣亡後，亦專門發文向其致敬，「衛國戍邊英雄，永不褪色的界碑」。

陳紅軍殉職時，他31歲的妻子正懷孕5個多月，甘肅省軍區、省市縣退役軍人部門為此積極與陝西省方面協調，為其妻安排車輛往返接送、醫院綠色通道的服務，同時讓其待產期間全程在西安市西京醫院做醫院護理。另外，得知陳妻為聲樂專業碩士研究生畢業惟未就業時，甘陝兩省也主動對接教育部門，協調其到西安音樂學院擔任教師。

最終，陳紅軍的兒子陳瀟楠在去年10月25日出生。陳紅軍妻子表示：「我要把孩子好好養大，讓他成為像爸爸那樣的人。」

陳祥榕為最年輕死者 姊讚其自小就獨立更像哥哥

生於2001年的陳祥榕為4名陣亡軍人中最年輕者，老家位於寧德市屏南縣甘棠鄉下山口村，由於父母遠在海南種植芒果，因此他和姊姊陳巧釵早年一直由祖母照料。

在陳巧釵看來，雖然姊弟二人相差6歲，但弟弟從小就很獨立、有主見，很多時候更像是個哥哥般照顧一家老小。在就讀初中時，陳祥榕有次騎車不慎摔斷手臂，但還是一聲不吭回家，直到翌日手臂嚴重腫起才趕緊被帶到醫院打石膏，「他就是不想給家裹添負擔」。

陳祥榕從小就以當兵為目標，2019年高中畢業後就報名參軍，還堅定表示要去就去最艱苦的地方。而到部隊後，孝順的他逢年過節都會給祖母寄錢。

得知噩耗後，陳巧釵表示家人至今還不敢告訴已84歲高齡的祖母聽，害怕其受不了打擊。近期，老人經常打聽愛孫的消息，惟家人只敢謊稱陳祥榕仍在前線，還立了功，被送去讀書，以後都不能常回家。

（綜合報道）