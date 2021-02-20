新冠肺炎｜柬埔寨急增32宗確診　有中國公民隔離期間違規外出

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-20 23:05

據《高棉時報》（Khmer Times）報道，柬埔寨自去年11月以來，再次出現新冠肺炎社區傳播。過去24小時內，當地共新增32宗確診個案，其中1宗個案為越南人、另外大部分為中國人。

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）在周六（20日）的電視講話中表示，這是一宗大規模社區傳播事件。周五（19日），柬埔寨首都金邊有一名中國女性，在計劃出國之前進行核酸檢測，結果呈陽性。當局隨後追蹤確診個案的密切接觸者，發現大部分密切接觸者同樣對核酸檢測呈陽性反應。洪森敦促當地居民佩戴口罩並保持社交距離。

《高棉時報》報道指，感染源頭據悉可追溯至此前違規離開隔離酒店（Sokha酒店）的四名中國人。隔離酒店的兩名保安人員因接受賄賂允許四人離開，二人已被當局拘捕調查。

柬埔寨有救護車到Skyline公寓。（Khmer Times）

目前，柬埔寨首都金邊的大部分區域，包括學校等仍保持開放。但與首都相連的鑽石島（Koh Pich）現處於部分封鎖狀態，周六上午警方封鎖了所有道路。

對此，中國駐柬埔寨大使館網站周六發布提醒，指近日有個別中國公民來柬後違規離開隔離酒店外出；還有少數在柬中國公民在得知檢測結果為陽性後，故意藏匿，逃避隔離治療。使館強烈呼籲，在柬中國公民務必嚴格遵守柬政府各項防疫規定，積極配合柬埔寨衛生當局做好相關防疫工作。

（高棉時報／界面新聞）