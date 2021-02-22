習近平會見嫦娥五號參研人員　任務所獲月壤首次公開亮相

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-22 20:51

國家主席習近平於2月22日會見中國探月工程嫦娥五號任務參研人員，並參觀月球樣品和探月工程成果展覽。這是嫦娥五號帶回的月壤首次公開亮相。

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根據新華社報道，習近平對於嫦娥五號任務取得的成就給予充分肯定。他強調，「要弘揚探月精神，發揮新型舉國體制優勢，勇攀科技高峰，服務國家發展大局，一步一個腳印開啟星際探測新征程，不斷推進中國航天事業創新發展，為人類和平利用太空作出新的更大貢獻」。

據悉，中共七常委及丁薛祥、劉鶴、張又俠、陳希、黃坤明、王勇、肖捷等中共領導人，以及探月工程領導小組成員及聯絡員等均有出席活動。

「土特產」首次公開亮相（點擊大圖瀏覽）：

2020年12月17日，嫦娥五號探測器將採集的1,731克月球樣品帶回地球，中國首次實現了地外天體採樣返回，也是人類時隔44年再次將月球樣品帶回地球，使中國成為世界上第三個從月球取回樣品的國家。

儘管北京堅持表示其太空計劃是為了和平，但其飛速發展的太空能力也引起了其他國家的質疑，尤其是美國。五角大樓在新太空戰略中將中國列為戰略威脅，認為中國「將太空武器化，削弱了美國和盟國的軍事能力。」

中國科學院國家天文台研究員、探月工程三期副總設計師李春來此前介紹，「將長期、系統的對月球樣品的研究工作，包括它的結構構造、物理特性、化學成份、同位素組成、礦物特點和地質演化方面，希望能夠深化我們對月球的起源、演化方面的認識。」

至於中國是否會把月球樣品分享給美國航空航天局（NASA），中國研究院表示，能不能合作，這取決於美國政府的態度。

以嫦娥五號任務圓滿成功為起點，中國探月工程四期和行星探測工程將接續實施。嫦娥六號、七號、八號，小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等工程任務也將按計劃陸續實施。

根據介紹，按照中國目前初步意向，先搞關鍵技術攻關。近地球軌道空間站建成，運行得非常好，再規劃論證是否要進行載人登月。