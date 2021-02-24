內地禁單身女性凍卵　國家衛健委：技術存健康隱患及爭議

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-24 15:49

針對內地單身女性不可冷凍卵子的爭議，國家衛健委近期指出，以延遲生育為目的，為單身女性凍卵不符合內地法律法規有關規定，並主要有三方面考慮，包括應用卵子冷凍技術存在健康隱患；為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議；嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。

愈來愈多非單身女性選擇凍卵。（資料圖片）

應用卵子冷凍技術存在健康隱患

與男性生育力保存技術不同，女性卵子冷凍技術是有創性操作，技術實施難度大於凍精。在取卵和卵子凍存、解凍、移植過程中均存在技術風險，例如促排卵藥物應用可能帶來的卵巢過度刺激綜合症，以及手術取卵操作的出血和感染風險，危害女性健康。

35歲以上高齡孕產婦發生妊娠期合併症、併發症及出生缺陷的風險將會顯着增加，為單身女性凍卵有進一步延後女性生育年齡的可能性，不利於保障女性和子代健康。

為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議。（資料圖片）

為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議

由於技術起步較晚，受開展時間所限，卵子冷凍技術的安全性和有效性，尤其是子代安全性仍需長期隨訪資料進一步證實。

美國生殖醫學會、歐洲人類生殖與胚胎學會均認為，沒有足夠證據支持女性以推遲生育為目的應用卵子冷凍技術應用，並明確提出商業化推廣卵子冷凍技術，可能會令晚育女性帶來虛假希望，造成女性進一步推遲生育計劃。國外相關人群研究表明，卵子冷凍技術的成功率隨女性年齡增加而下降。

應用卵子冷凍技術存在健康隱患。（資料圖片）

嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則

超出醫學指征、將輔助生殖技術作為商品向健康人群提供，會不可避免地促使以盈利為目的導致技術濫用。目前，部分媒體使用「後悔藥」、「生育險」等說法對卵子冷凍技術進行渲染，容易產生誤導，帶來技術濫用的風險和不良社會影響。

為進一步加強輔助生殖技術管理，防範技術應用風險，國家衛健委積極推動提高輔助生殖技術管理立法層級。目前，國家衛健委已啟動《輔助生殖技術管理條例》起草工作，聽取醫學、倫理學、法學、社會學、管理學等領域專家學者的意見建議。

國家衛健委指出，下一步將對技術應用領域相關問題進一步深入研究，積極推進條例制訂工作。除了以需求為導向，規範輔助生殖技術應用，提高服務質量，滿足群眾生殖健康合理需求外，亦會以問題為導向，加大對輔助生殖技術服務市場各類違法違規行為的懲處力度，並防範可能出現的醫學、法律、倫理和社會風險，保護群眾合法權益和社會公共利益。

（國家衛健委）