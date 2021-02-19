中國10年內加速進入超級老齡化社會　東北擬取消生育限制成焦點

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-19 16:36

國家衛健委周四（18日）在答覆全國人大代表《關於解決東北地區人口減少問題的建議》時指出，代表在建議中提出「國家率先在東北地區全面放開人口生育限制」很有參考價值，又鼓勵東北地區立足本地實際進行探索，提出實施全面生育政策的試點方案。 事件引起輿論關注，內地社會學專家陸杰華認為，中國正處在生育政策調整完善的重要節點，衛健委的答覆是重要的訊號。但他強調，研究顯示鼓勵生育比控制生育更難，若民眾不響應，可能需要以發放生育津貼等一系列策推動。

東北地區人口持續減少。（VCG）

為什麼是東北率先試點？

2019年全國人口出生率為10.48‰，是中國自1949年以來出生率的最低值，其中東北三省的生育率極低。2019年東北三省的出生人口中，黑龍江21.49萬，吉林16.32萬，遼寧28.07萬，共計65.88萬；而東北三省總人口1.08億人，相當於出生率只有6.1‰。

另據長期研究人口與生育問題的專家何亞福指出，東北三省的人口均已進入負增長。遼寧省2019年人口自然增長率為-0.80‰；吉林省2019年人口自然增長率為-0.85‰；黑龍江省2019年人口自然增長率為-1.01‰。

近幾年東北三省的常住人口也一直在減少。從2014年至2019年，黑龍江省人口減少了81.7萬，吉林省人口減少了61.65萬，遼寧省人口減少了39.7萬。

另一方面，東北三省的人口老齡化程度高於全國平均水平，養老保險基金已經收不抵支。2018年中央出台養老金中央調劑制度，各省統一上繳一定比例的養老金，這些養老金再通過下撥的方式轉移到各地方。而東北三省連續數年都躋身中央調劑金的最受益地區。

財政部發布的2020年中央調劑基金年度預算顯示，2020年中央調劑金達到7398億元（人民幣．下同）。其中，遼寧省淨收益近556億元，黑龍江淨收益近486億元，吉林淨收益約145億元。東北三省的淨受益達到1186億元，佔總受益省份金額的六成多。

「單獨兩孩」和「全面二孩」先後於2013年和2016年實施。（VCG）

專家：東北試點有示範作用但實際意義不大

據悉，十九屆五中全會首次提出「增強生育政策包容性」，並提出「降低生育、養育、教育成本」，同時也提到實施積極應對人口老齡化國家戰略。

但北京大學社會學系教授、中國人口學學會副會長陸杰華認為，東北三省的人口轉向正增長的難度非常大。「如果在東北地區試點全面放開生育，對減緩人口下降趨勢不能說沒有效果，能夠起到一定的全國示範作用，但實際意義不大。」

中國自1970年代開始實施計劃生育政策以阻止人口急速增長。但隨著中國經濟的發展，計劃生育的負面效應也逐漸顯現。因社會老齡化等問題日趨嚴重，生育政策也隨之調整。「單獨兩孩」和「全面二孩」先後於2013年12月28日和2016年1月1日起實施。

據陸杰華預估，下一次政策調整最可能的選項有兩個，一個是「放開三孩」，另一個就是「全面放開」。他指出，全國兩會還有大約兩周就要召開，第七次人口普查的數據4月起也將陸續公布。國家衛健委在此時對這一建議作出答覆，是一個很重要的訊號。

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全國出生人口連年下降

資料顯示，從2017年至2019年，全國出生人口連續三年下降。其中2017年全年出生人口1723萬，2018年全年出生人口1523萬人，2019全年出生人口1465萬人。

2020年全國出生人口數據尚未公布，但今年2月8日公安部網站發布的《2020年全國姓名報告》提到，截至到2020年12月31日，2020年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬，比2019年減少了175.5萬人。

陸杰華指出，與新生兒數量同步減少的是育齡婦女的數量。「20歲到39歲是婦女生育高峰年齡，目前育齡人群的隊列規模和比重都在下降，全國範圍內生育政策的限制應該盡早放開。2000年以後出生的育齡人口更少，一旦錯過眼前這批育齡人群的生育高峰，生育率想要恢復就更難了。」

至於全面放開生育限制能否逆轉生育率下降的趨勢，陸杰華認為效果未必如預期。「如果達不到預期效果，可能就需要採取其他的政策。根據我們的研究，鼓勵生育比控制生育更難。政府鼓勵，老百姓不響應怎麼辦？可能就要涉及到發放生育津貼、減少稅收、家庭養老，還有推遲退休年齡等一系列相關政策。」

中國已走出人口紅利期

工業和信息化部前部長苗圩去年11月出席公開場合時表示，由於出生率下滑，中國人口年齡結構已出現極大變化。他當時引用數據稱，到2022年前後，中國將進入「深度老齡化社會」，並在此後10年內加速進入「超級老齡化社會」。

苗圩更承認，近年來中國已經走出了人口紅利期，老齡化問題日益突顯，由此帶來的經濟增長、人口就業等一系列問題值得高度重視。

此外，中國社科院2019年發布的報告也指出，中國人口將在2029年達到14.42億的峰值，從2030年開始進入持續負增長。據悉，勞動力轉為負增長對於中國經濟而言是一個重大的變數，不僅給勞動力市場供求關係帶來結構性轉變，同時也對各種相關制度的改革提出迫切要求。