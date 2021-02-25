中國「高鐵拓荒者」陳應先逝世　少年時代曾在香港學校就讀

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-25 12:40

全國勘察設計大師、鐵四院原總工程師陳應先日前在武漢逝世。據悉，陳應先被譽為「中國高鐵拓荒者」，一生從事鐵路交通運輸事業，參與和組織完成了30多個大中型鐵路建設項目的勘測設計，對中國高鐵的發展有巨大貢獻。

少年時代的陳應先（右二）。（資料圖片／長江日報）

據《長江日報》報道，陳應先出生於浙江，少年時代跟隨家人去了香港，在香港讀完小學後，因二戰爆發又輾轉湖南、貴州多地求學。陳應先深感國家之敗往往在於技術落後，於是決定要學習實業。

陳應先於1952年加入中國共產黨，翌年他從上海同濟大學鐵道工程系畢業後，被分配到鐵道部中南設計分局（鐵四院前身）工作。1964年日本開通新幹線時，陳應先就開始關注高鐵，建立資料庫。1978年鄧小平訪問日本後，陳應先組織設計人員蒐集國際高鐵動態和高鐵領域的最新成果，1984年編譯出版了《高速鐵路》，成了早期高鐵研究者人手一冊的書。

上世紀90年代，有國外工業巨頭向中國推銷高速磁浮。1998年7月，中國組建代表團前往該國考察。陳應先是中國代表團的技術代表，他提前做足了計算論證準備。當對方提出不合理的運行數據時，陳應先當場提出質疑並要求和技術人員溝通，最後對方承認依據不足。

陳應先的女兒陳建維憶述，陳應先對於鐵路數據精準度和合理性論證要求非常高，有鑽研精神，正因如此才有自信質疑外方代表，並堅持自己的觀點。

推薦閱讀：中國鐵路｜7萬公里高鐵網規劃雄心勃勃 現代化鐵路強國什麼樣？

+ 8 + 8 + 8

據悉，陳應先曾擔任廣深準高速鐵路、京滬高速鐵路、磁懸浮高速列車在中國的應用等項目的技術顧問，研究高速鐵路的站場和線路的設計參數，最先提出在長江上修建第一座高速鐵路江底隧道越江方案，還曾作為技術專家兩度援越，榮膺越南友誼獎章。

（長江日報）