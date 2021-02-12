廣東首提規劃京港澳磁懸浮　時速600公里廣深或實現20分鐘通達

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-12 12:21

廣東省國土資源廳近日發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版（下稱《規劃》），首次明確提出規劃預留京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮兩大高速磁懸浮通道。

《規劃》對未來15年的國土空間安排進行了解讀和展示，提到廣東常住人口將以年均增長約115萬的速度增長，至2035年達1.3億，城鎮化水平約80%。其中在交通基礎設施方面，規劃提出將預留6大重要交通廊道，包括京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮、北部生態發展區快速鐵路、粵北至沿海經濟帶快速鐵路、瓊州海峽通道、粵東至粵西沿海高鐵。

據《文匯報》報道，相比高鐵設計時速350公里，高速磁懸浮時速高達600公里。京港澳高速磁懸浮初步構思分別以香港及澳門作起點，其中香港出發的列車途徑深圳、東莞等市，澳門的則途徑中山、佛山等市，最後匯合於廣州，再途徑清遠、韶關等市北上通往北京。而屆時廣深高速磁懸浮或將實現約20分鐘通達。此外，京港澳高速磁懸浮與滬（深）廣高速磁懸浮的廣深段為同一段，因此實現互聯互通。

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此外，《規劃》提到要構建「12312」交通圈，即1小時通達粵港澳大灣區、汕潮揭都市圈和湛茂都市圈內部；2小時通達粵港澳大灣區至粵東西北地區；3小時通達全國、東南亞主要城市；12小時通達全球主要城市。

同時，《規劃》提出以一小時通勤圈為基本範圍，建設廣州都市圈、深圳都市圈、珠江口西岸都市圈、汕潮揭都市圈、湛茂都市圈等5個現代化都市圈，以其為主體形態推動強核築帶、帶動北部融灣，促進城際空間功能協同一體；未來廣東形成「一核兩極多支點」的開發利用格局，當中「一核」是指強化珠三角核心引領帶動作用，「兩極」是支持汕頭、湛江建設省域副中心城市，「多支點」則是建設若干個重要發展支點，，增強汕尾、陽江的戰略支點功能，打造珠三角產業轉移承載地、產業鏈延伸區和產業集群配套基地等。

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（綜合報道）