廣東擬建兩條高速磁懸浮　內媒：時速600公里深圳到北京僅3.6小時

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-22 15:45

近年來，中國軌道交通技術高速發展。廣東省國土資源廳最新公布的文件中對磁懸浮高速通道的規劃，引發關注。

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2月9日，廣東省國土資源廳發佈了《廣東省國土空間規劃2020-2035年》（以下簡稱《規劃》）公眾版，廣東首次提出將在省域空間內預留京港澳高速磁懸浮和滬（深）廣高速磁懸浮這兩大通道。

作為兩條磁懸浮高速通道的的核心城市，廣州和深圳的磁懸浮建設也加快發展。2020年10月，兩座城市的相關部門就簽署合作協議，規劃建設時速達600公里的高速磁懸浮。

內媒報道指，深圳到上海約1500公里，如以磁懸浮列車的時速每小時600公里算，大約2.5小時就可以互通深滬兩市。深圳至北京約2200公里，如果乘坐京港澳高速磁懸浮，大約3.6小時可到達北京，比高鐵要節省超一半時間。

近年來，中國在磁懸浮技術方面進展頗多。2015年12月26日，長沙的磁浮快線開通試運行，這是首條完全有自主知識產權的中國磁懸浮商業運營示範線。2019年5月，600公里高速磁浮試驗樣車在山東青島正式下線。

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2016年12月，中國中車宣布啟動時速600公里高速磁浮鐵路項目研發，並計劃於2020年交付首台樣車。

2019年9月24日，中國國家鐵路局副局長于春孝表示，將安排時速600公里級高速磁懸浮系統等技術儲備研發。到了2019年12月8日，設計時速600公里的高速磁懸浮列車實車已正式亮相。2020年6月，高速磁浮試驗樣車試跑成功。

2020年8月6日，中國交通運輸部印發的《關於推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》指出，發展智能高速動車組，開展時速600公里級高速磁懸浮、時速400公里級高速輪軌客運列車研製和試驗。