廣州將5月起推「有償」捐血　累計超過指定次數免費搭車睇醫生

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-26 17:26

廣州市政府官網日前公佈最新《廣州市獻血管理規定》（下稱《規定》），指出民眾在本市範圍內捐全血累計達逾30次，或者捐血次數累計達逾40次，則可免費乘坐市內公共交通工具，新規自5月1日起施行。 《規定》鼓勵適齡健康者每年至少參與1次捐血，並鼓勵國家工作人員、醫務人員、教師、現役軍人和高等學校在校學生等率先捐血。

廣州民眾捐血次數累計超過40次，就可以免費乘坐市內公共交通工具。（視覺中國）

根據《規定》，在本市範圍內，捐全血累計達逾10次或捐血次數累計達逾20次的無償捐血者，捐血志願服務累計時間達逾480小時的志願者，可免費遊覽市、區所屬公園、紀念館、博物館、科技館及獲實行政府定價、政府指導價的景區的優待，當局同時鼓勵其他景區、紀念館、博物館等場所實行優先優惠；捐全血累計達逾20次或捐血次數累計達逾30次的無償捐血者，捐血志願服務累計時間達逾600小時的志願者，到公立醫療機構就診還可享受優先就診，免交普通門診診查費，而符合條件者可優先入住市、區公辦養老機構等優待。

此外，本市範圍內捐全血累計達逾30次或捐血次數累計達逾40次的無償捐血者，捐血志願服務累計時間達逾3000小時的志願者，除以上優待外，更可享受免費乘坐市內線路的公共汽（電）車、過江渡輪和城市軌道交通等公共交通工具；靈活就業人員如符合條件可獲社保補貼；同等條件下可優先獲提供就業崗位，並獲優先推薦就業，優先保障子女入托、入學等。

《規定》鼓勵醫務人員等群體率先捐血。（中新社）

另一方面，《規定》明確本市範圍內參加捐血的無償捐血者和參與捐血服務的志願者如因病致貧，民政部門、醫療保障部門、紅十字會和慈善組織會按相關規定開展關愛和救助活動。至於延長捐血年齡限制方面，《規定》提倡18至55歲健康公民自願捐血，既往無捐血反應、符合健康檢查要求的多次捐血者如主動要求再次捐血，年齡可延至60歲。

（澎湃新聞）