習近平主持脱貧攻堅總結表彰大會　距離「共同富裕」還有很長的路

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-02-25 15:10

在2月25日舉行的全國脱貧攻堅總結表彰大會上，國家主席習近平正式宣稱中國9,899萬農村貧困人口宣布脱貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的任務。並對1,000多位個人與1,000家集體在中國脱貧攻堅任務中的表現大加表彰。 在這場大會之後，歷時8年的脱貧攻堅乃至中國近40年的扶貧行動將正式吿一段落。在這場會議之前，官媒早已開始預熱，對中國近年的扶貧攻堅行動進行集中報道，習近平也在其2021年的新年賀詞中重點提及「歷經8年，現行標準下近1億農村貧困人口全部脱貧，832個貧困縣全部摘帽。」

全國脱貧攻堅總結表彰大會。（新華社）

工作重心轉移至鄉村振興戰略

儘管這並不意味着該項任務的全面完成，在此之後，由國務院副總理胡春華領銜的普查小組將對這832個縣核查脱貧的實際成效。具體到落實層面，脱貧攻堅任務的全面完成將還會有5年的過渡期。但是根據中共的戰略規劃，中國三農的工作重心已經從脱貧攻堅轉移到2021年中共一號文件拋出的鄉村振興戰略。

從1982年中國在「三西」（甘肅河西地區、定西地區和寧夏西海固地區）實驗了規模性的區域性「開發式扶貧」模式後，到1994年中國政府推出「八七扶貧攻堅計劃」，要求用7年左右時間基本解決當時中國農村8,000萬貧困人口（1990年的不變價格標準）的温飽問題。

期間，中央政府累計投入扶貧資金1,240 億元，相當於年度財政支出的5-7%。該項規劃宏達的戰略雖然到最後沒有完成既定目標，且最後研究認為扶貧投資被非貧困居民分享，但該項戰略除了推進了中國的扶貧進程後，還讓中國政府在此期間探索了更優勢的扶貧管理方式，以及在國際力量的參與下改變了對扶貧的方式與理念認知。

全國脱貧攻堅總結表彰大會。（新華社）

中央財政累計投入6,601億元

進入21世紀，中國政府繼續實施兩個十年的扶貧規劃，且兩次提高扶貧標準，尤其是在中共十八大後，中國具備了精準扶貧的條件，習近平在2012年末的河北考察中提出脱貧攻堅的動員，且在2015年制定了為期5年的脱貧計劃，確立到2020年中國農村貧困人口實現脱貧的目標，並將其列為考察地方官員政績的評定標準之一。中共十九大上，習近平在報吿中將脱貧攻堅作為其第二個任期的三大攻堅戰（防範化解重大風險、精準脱貧、污染防治）之一。

習近平在這次總結會議的報吿中也提到，在中國的這8年精準扶貧中，中國中央、省、市縣財政專項扶貧資金累計投入近1.6萬億元，其中中央財政累計投入6,601億元。除了龐大的資金投入，中國政府以政治任務、社會力量動員等方式發起這項規模浩大的扶貧行動，並在2020年中國國內外環境複雜的逆境中要求必須如期完成。

習近平曾稱，脱貧攻堅是他在內政治理上最重視、投入精力與國家行政資源最多的工作。而他每一年的第一次國內考察，主題均與脱貧攻堅相關。

「脫貧摘帽不是終點」

脱貧攻堅在中共執政中的重要定位，關係到中共制定的兩個百年目標。脱貧攻堅解決的是中國現行標準下的絕對貧困問題，是中國全面小康的重要部分，也是接下來中國農業農村現代化的前提。上世紀八十年代中國經濟社會轉型時期，中共已故領導人鄧小平即曾說，貧窮不是社會主義，貧富不均更不是社會主義。

事實上，脱貧攻堅的意義除了其本身對於國際減貧，對於貧富不均的問題，對於中國社會主義目標的推進外；放在另一個層面，其對於如今進入發展新階段，中國社會主要矛盾發生轉變，絕對貧困問題的消除對於發展不均衡問題的解決，對於中國全國「一盤棋」下的國內市場統籌都具有更新的實際意義。

習近平便曾對脱貧攻堅行動的評價：「脱貧摘帽不是終點，而是新生活、新奮鬥的起點」，現下的中國鄉村振興戰略以及農業農村的現代化等也證實中國離真正的「共同富裕」還有很長的路要走。