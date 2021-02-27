吳孟達逝世｜塑造無數經典角色　兩岸網民同哀悼：童年記憶又走了

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-27 22:08

香港知名演員吳孟達（達哥）今日（2月27日）因肝癌逝世，終年70歲。 吳孟達，1951年出生於福建省廈門市，7歲隨父母移居香港，1973年報考無限電影演員培訓班進入演藝圈，1979年已憑電視劇《楚留香》（台譯《楚留香傳奇》）的胡鐵花一角在港台走紅。他還曾與周星馳合作多部電影，包括《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《破壞之王》、《九品芝麻官》、《食神》、《少林足球》等。 從演近半個世紀，吳孟達憑藉多部經典之作，被兩岸三地民眾熟識。他的逝世亦在網絡引起網民的沉重哀悼。

今日下午，吳孟達逝世的消息傳出後，迅速登上微博熱搜榜的第一位，大量內地網民表示哀悼，亦有網民稱，「這是一條不敢點開的熱搜」。

內地網民評論：

「藝術家走了但他的藝術永遠不會」。 「我的童年記憶又走了一部分，達叔，一路走好」。 「我和他從未謀面，可從小到大，他都在熒幕上帶給我很多快樂」。 「如果說一部電影裡面有男一跟男二，我覺得達叔絕對是特別男一號，有人說他是金牌綠葉，我不同意我認為達叔是整部電影裡面的靈魂」。 「能給人帶來快樂是一件了不起的事，走好，達叔」。 「演了一輩子的喜劇，一直在給別人帶來歡樂，達叔我們還欠您一張電影票」。

推薦閱讀：吳孟達逝世｜曾大病初癒即拍《流浪地球》 氧氣瓶隨身一度哭崩

+ 6 + 6 + 6

在台灣，吳孟達逝世的消息同樣引發網民悼念。有網民在PTT以「達叔逝世為什麼會感到哀傷？」為題發文指出，「從小到大看周星馳的電影長大，幾乎都有達叔的影子，說他是最熟悉的陌生人也不為過，有為、鬼王達、三叔、魔鬼筋肉人、黃金右腳......，大家是不是跟我一樣感到哀傷呢」。

台灣網民留言：

「時代的眼淚」。 「感覺像是一位從小相處到大的鄰居大叔離開一樣的感傷」。 「從國中開始，達叔陪伴了我人生中最無憂無慮的時光」。 「難過，以後只能看著龍祥懷念達叔」。 「超難過，達叔陪我的時間比我爸還多」。

相關圖輯｜吳孟達與周星馳的經典合作（點擊睇大圖）

+ 21 + 21 + 21

（聯合新聞網／PTT/微博）