吳孟達逝世｜曾大病初癒即拍《流浪地球》　氧氣瓶隨身一度哭崩

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-27 18:29

香港資深演員吳孟達（達哥）今日（2月27日）因肝癌逝世，終年70歲。 回顧近年，吳孟達經常到內地發展，接拍了多部作品，當中包括被指是中國又一部「現象級」電影、根據同名小說改編的科幻片《流浪地球》。 據報吳孟達拍攝期間一度崩潰痛哭，劇組更在片場為當時還處於休養階段的他專門放置氧氣瓶，而吳也表現出職業精神，按劇本吊威也，直到電影拍攝完後再住院。

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據內媒報道，《流浪地球》是吳孟達參演的第一部科幻片，惟吳對於參演的第一反應卻是拒絕的，據悉原因是他誤以為電影是來自被荷里活淘汰的劇本。不過在公司極力推薦下，他最終決定接拍。

當時，吳孟達剛剛大病初癒，但劇組卻要求演員穿上重達70斤的衣服和裝備，以至於他每隔幾分鐘就要吸氧，後來吳也坦承自己不到兩天就後悔了。期間，面對一場需要吊鋼絲的戲，吳孟達咬緊牙關上去，結果吊到半空時，導演們還在討論怎麼擺拍，腦袋一片空白的他則開始缺氧，工作人員於是趕緊將其放下來，讓他吸氧平復心跳。

由於太過辛苦，吳孟達一度崩潰到哭，但最終堅持下來，讓《流浪地球》於2019年的春節檔上映，在國內拿下46.88億元人民幣票房。

值得一提的是，在宣傳《流浪地球》時，吳曾表示：「我拍了40多年的電影，我要說一句真話，這是我真正可以拿的出手、不會丟臉的電影。」此外，吳的戲份拍攝時間超出預期的5天左右，片方按約定應補酬勞，惟他卻決定一分錢也不要。

自吳孟達病危消息傳出，內地網民便紛紛到其個人微博表達祝福，而吳所發的最後一條微博是在2019年8月16日，當時他轉發了「我是護旗手」，並稱自己是中國人。此外，在2015年9月3日觀看抗戰勝利70周年閱兵期間，吳孟達曾留言提到「我自豪，我是中共黨員！」，引起大量網民討論。不過他隨後發微博澄清自己並非中共黨員，只是由於比較激動，引用他人話語時忘記加引號，並為事件向公眾致歉。

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（綜合報道）