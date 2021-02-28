26歲學霸陳杲攻克世界難題惹關注　已加盟中國科大研究微分幾何

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-28 14:08

中國科學技術大學幾何與物理研究中心26歲特任教授陳杲，因攻克復微分集合領域世界難題引發國際關注。 內媒《澎湃新聞》昨日（27日）引述陳杲母校—浙江省瑞安中學官方微信公眾號去年6月訪問陳杲的一篇報道，陳杲當時更講述了自己多年學習的經歷。

陳杲與沃爾夫獎（Wolf Prize）得主沙利文教授合影。（微博@澎湃新聞）

陳杲當時自述道，2006年，他以全國數學競賽一等獎的成績免試進入瑞安中學，成為這所百年名校的學子。2008年，讀高二的他報讀中國科學技術大學少年班，通過高考，以超過一本線84分的成績，順利進入中科大復試，提前被中科大錄取。

陳杲在中科大少年班讀了4年本科。陳杲表示，少年班的模式，教師只是提綱挈領地講重點，主要靠學生自學，而此種模式正好適合自己的特長。畢業時，他以數學系第一名獲得紐約州立大學石溪分校攻讀數學博士的全額獎學金，師從微分幾何世界最高獎維布倫獎得主陳秀雄教授。

2006年，陳杲以全國數學競賽一等獎的成績免試進入瑞安中學。（網上圖片）

陳杲回憶道，2017年，經菲爾茲獎（Fields Medal）得主唐納森爵士、沃爾夫獎（Wolf Prize）得主沙利文教授等推薦，他前往普林斯頓高等研究院做博士後，並師從菲爾茲獎得主文卡特什（Akshay Venkatesh）教授，而陳杲的辦公室剛好在愛因斯坦辦公室的隔壁。

2019年，他獲得威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）助理教授的教職，並成為博士生導師，指導3個博士生。當時，他已在世界級平台公開9篇學術論文。在擔任教職的同時，他與陳秀雄教授合作，致力於研究1954年卡拉比教授提出的幾何界核心問題之一常數量關係曲率凱勒度量問題。

內地傳媒報道，陳杲今年已加盟中國科學技術大學幾何與物理研究中心，任特任教授。據中國科大人力資源部網站資料，特任教授專業技術職務為副高，薪酬則按教授水平發放。

中國科學技術大學幾何與物理研究中心，是直屬於中國科大的一個新型教學與科研機構，旨在立足於中國科大深厚的數理傳統，創建一個適合於幾何學與物理學的基礎理論研究的開放型的學術平台。該中心網站已刊發特任教授陳杲的簡歷信息，其主要研究方向是微分幾何。

（澎湃新聞）