四川24歲天才曹原研究五度登《自然》　「石墨烯駕馭者」再有突破

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-04 14:48

周一（1日），來自四川成都的「天才少年」曹原在全球三大學術期刊之一的《自然》（Nature）刊登學術論文。據了解，這是他第五次在《自然》刊登學術論文。 2018年，曹原憑對石墨烯超導的重大發現，以第一作者身份在《自然》上連發兩篇論文，《自然》還將他譽為「石墨烯駕馭者」（Graphene Wrangler）。

2021年2月1日，曹原第五次在《自然》刊登學術論文。（自然）

1996年出生於四川成都的曹原，於2010年考入中國科學技術大學少年班，2014年獲中國科大畢業生最高榮譽郭沫若獎學金，之後赴美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）攻讀博士學位。2020年博士畢業後，目前在麻省理工學院繼續從事博士後研究工作。

2018年，22歲的曹原發現當兩層平行石墨烯堆成約1.1°的微妙角度，賦予石墨烯超導能力的「魔角」，從而引發奇特的超導效應，在《自然》連續發表兩篇論文。成為《自然》雜誌創刊以來，以第一作者身份發表論文的最年輕中國學者。當年，《自然》發布的「年度世界十大科學人物」中曹原位居榜首。2020年5月，曹原再次發出兩篇背靠背文章，完善了「魔角石墨烯」相關的理論和實驗研究。2021年2月1日，他在《自然》發表最新研究成果，在魔角扭曲「三層石墨烯」發現了moiré超導體，且該體系在電子結構和超導性能方面的可調性，優於魔角扭曲雙層石墨烯。

對於曹原的成就，他在中國科技大學讀書時的導師曾長淦教授表示，「曹原的確開創了一個領域，尤其2018年的兩篇論文是『從零到一』的創新，後面的工作是在此之上的推進。他現在在國外的導師應該也給到他很多的幫助，但我相信他的能力」。曾長淦教授還說，曹原很低調，專心在自己的工作上面。

據了解，石墨烯作為碳納米材料科技創新的前沿領域，是迄今為止發現的最薄的二維材料，被認為是構建石墨、富勒烯和碳納米管和石墨的基本結構單元，具有優良的導熱性能，力學性能，較高的電子遷移率，較高的比表面積和量子霍爾效應等性質。在傳感器、聚合物納米複合材料、光電功能材料、藥物控制釋放等領域表現出眾多潛在的石墨烯應用前景。

（綜合報道）