中國科大26歲特任教授陳杲　攻克復微分幾何領域世界難題引關注

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-27 16:57

中國科學技術大學幾何與物理研究中心26歲特任教授陳杲，因攻克復微分集合領域世界難題引發國際關注。 日前，陳杲完成的論文《J方程和超臨界厄米特-楊振寧-米爾斯方程的變形》，在國際數學界最權威期刊之一的《數學新進展》在線發表，發表後還被美國科學院院士等人引用。

據了解，陳杲的的研究成果是在穩定的前提下，解出陳秀雄和唐納森獨立提出的J方程以及丘成桐等人提出的超臨界厄米特-楊振寧-米爾斯方程的變形，在厄米特-楊振寧-米爾斯方程和凱勒-愛因斯坦方程之間建立起了橋樑。審稿人表示，「陳杲引入兩個大膽的想法，解決了兩個重要的方程，類似的結果極為罕見」。

陳杲的的研究成果屬於復微分幾何研究範疇，該領域有兩個來自物理學的方程至關重要，一個是成為量子力學標準模型的厄米特-楊振寧-米爾斯方程，另一個是和相對論緊密相關的凱勒-愛因斯坦方程。在穩定的前提下求解這兩個方程，一直是複微分幾何界的核心任務。

1977年，丘成桐解出零曲率的凱勒-愛因斯坦方程。1985年，唐納森、烏倫貝克和丘成桐在穩定的前提下解出厄米特-楊振寧-米爾斯方程。2012年，陳秀雄、唐納森和孫崧合作，在穩定的前提下解出正曲率凱勒-愛因斯坦方程。陳杲的工作是該領域的又一重要進展。

據了解，年僅26歲的陳杲，於2008年入讀中國科大少年班，2012年赴紐約州立大學石溪分校，師從陳秀雄教授攻讀博士。2017年博士畢業後歷任普林斯頓高等研究院博士後，威斯康星大學麥迪遜分校助理教授。2021年加盟中國科大幾何與物理研究中心。

陳杲曾就讀中國科學技術大學少年班。（澎湃新聞）

對於陳杲今次的研究成果，網民亦表示讚賞：

「太厲害了」。 「中國需要這樣的優秀人才」。 「對於這個方程式，我只停留在讀懂標題階段」。 「青年才俊，人中鳳凰，遙不可及，膜拜」。 「多些這種牛人，國家科技才真強！而不是空談口號」。

（科技日報）