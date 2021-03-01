吳孟達逝世｜80後畫家以星爺姓名畫出達哥　讚兩人「最完美搭檔」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-01 11:26

香港資深演員吳孟達（達哥）上周六（2月27日）因肝癌逝世，終年70歲。 內地網民除了在社交平台上留言悼念，不少人更用畫畫、寫字等方式致敬吳孟達，其中吉林長春市80後繪畫者趙龍，就在紙上手寫一萬遍「周星馳」，堆疊出吳孟達的頭像。

趙龍表示，吳孟達對於70後、80後的人都是童年回憶，自己起初得知吳逝世後仍不敢相信，感到非常震驚，因想用自己的方式來致敬，於是用了一天時間完成畫作，以此表達自己對吳的緬懷。

對於有粉絲提問為何用「周星馳」堆疊出吳的畫像，他則解釋因自己覺得吳周二人是形影不離，是最完美的搭檔，無論是想到周星馳抑或吳孟達，都會聯想起對方。

有網民亦以其他方式悼念。黑龍江哈爾濱90後王先生，就以啤牌當成多米諾骨牌（Dominoes），堆砌出吳孟達的畫像。王先生表示，自己從小就很喜歡周星馳和吳孟達，因聽說吳因肝癌逝世，於是用了1萬多張牌，花費一天多時間擺出吳的頭像致敬。

廣東湛江市23歲的溫康龍，就選擇在地上用燒火棍創作出一幅吳孟達的畫像。溫康龍稱，自己高中學過畫畫，但在地上用農村燒火棍、木炭、石頭畫畫，則是從去年疫情期間開始，而今次從準備創作、成品、剪輯好影片，大概用一個半小時。他表示，希望以個人手藝向吳孟達致敬，感謝對方曾經為這個年代帶來快樂和歡笑。

（綜合報道）