吳孟達逝世｜參演《流浪地球》票房載入史冊　曾不信編劇是中國人

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-28 11:04

香港資深演員吳孟達（達哥）上周六（2月27日）因肝癌逝世，終年70歲。吳孟達近年在內地接拍多部作品，當中包括被指是中國又一部「現象級」電影《流浪地球》，該片一度創下中國影史票房第二高，至今仍位列前三。 據內地傳媒當時報道，吳孟達曾一度拒絕出演該片，而原因竟是「不信劇本是由中國人所寫」。

▼ 吳孟達曾一度「拒演」 只因不信編劇是中國人？

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拒荷里活劇本 拍「中國的科幻片」

據內媒報道，《流浪地球》是吳孟達參演的第一部科幻片，但當劇組人員一開始邀請吳孟達出演時，他拒絕了。吳孟達在內地談話節目《十三邀》上表示，除了考量自己的健康狀況，最重要是他誤以為該電影劇本是荷里活不要的，被中國人買了下來。

不過，在了解到劇本是由中國人編寫後，他便認為「這個戲值得拍，可以說是我們中國第一個真真正正拍的科幻片」，加上電影中的總指揮也是中國人，令他「開始比較有興趣」。

最終，心臟問題還沒完全好的吳孟達接受了邀請，加入了《流浪地球》的拍攝，成功打破了自己身上喜劇演員的禁錮。不過考慮身體狀況，他也提出幾點要求，那就是不能拍攝強度太大的戲份，不要有夜戲等。

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票房締造多項紀錄

電影上映後很快就引爆了票房市場，第三天就逆襲登頂票房榜首，並且連續多天刷單日票房新高。2019年2月8日，上映第4天該片票房突破10億。2月10日，即內地春節長假的最後一天（上映第6天），該片總票房突破20億，成為內地影史第14部破20億的電影。

同年2月14日（上映第10天）下午，片方宣布該片票房突破30億，總額暫躋身中國電影歷史第六位，打破了《戰狼2》獲得30億元人民幣票房的最快速度記錄，成為第六部破30億的電影，也是最快獲得30億元票房的電影。2月20日（上映第16天），該片總票房突破40億，超過了2018年春節檔電影，同時也超過了原中國影史票房榜前三名中的《紅海行動》和《唐人街探案2》，成為第二部破40億的電影。

經過年終票房補錄，該片最終票房為46.88億元人民幣，票房最高時總額位列中國影史票房第二。現為中國影史票房第三。僅次於《戰狼2》和《哪吒之魔童降世》。

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片中形象深入人心 自認從影40年來佳作

據報道，吳孟達在電影中塑造的爺爺的形象也深深紮根於人們的心中，成為整部電影中的淚點。此外，《流浪地球》還講述了中國傳統觀念中三代人的感受。他對他孫子孫女的愛已經引起了無數人的共鳴。

不過，根據內媒報道，《流浪地球》片中的演員片酬都不高，主演吳京「零片酬」出演，吳孟達片酬亦只有20萬元。

雖然片酬有限，但是能參演這樣一部大製作，讓吳孟達備感驕傲。吳孟達在宣傳影片中表示，自己那麼大年齡，還有機會能拍到該片，「我覺得是很有價值」，又指自己40多年從影經驗拍了很多的戲，但《流浪地球》才是「真的可以拿得出手的、不會丟人的一個電影」。