嫦娥五號｜月壤亮相國家博物館　研究成果或揭月球起源之謎

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-28 12:48

去年12月17日，嫦娥五號探測器完成月球探索任務，攜帶月球土壤樣本返抵地球。經約兩個月的科研，月壤自昨日（27日）起在中國國家博物館公開展出。 到底月壤研究為何重要？嫦娥五號取得的月壤，與人類此前取得的月壤有何不同？研究月壤樣本又與遙感等方法獲得月壤信息有何分別？讓專家一一拆解。

月壤在中國國家博物館公開展出。（新華社）

中國科學院國家天文台研究員鄭永春認為，20世紀90年代以來，包括中國在內的國家和組織對月球開展過幾十次遙感探測，主要加深對整個月球的全球性認識和理解，而嫦娥五號採樣點也是在前期遙感探測、著陸器無人探測等的基礎上確定。然而，上述研究都沒有取得月壤樣本，因此得到特定地區的詳細信息有限。

鄭永春指出，中國科學家取得真實的月壤樣品，再進行微區、微束、微量分析，根據即將獲得的精細而全面的分析結果，相信會得到更豐富、更有價值的研究成果。同時，成果亦可驗證之前的遙感探測結果，與其他地區採集的月球樣品和月球隕石進行互相對比，對以後的探月任務有很強的指導性。

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據了解，研究月壤樣本不僅可以認識月球目前的狀態，增進對月球的了解，進一步揭開月球的起源之謎，了解月球演化歷史中的關鍵階段，對月球的起源和演化有新認識，也將修正和提升人類對太陽系的形成和演化、地球和行星的相關知識。同時，有關研究可為後續月球科研站建設和人類登月作準備。

中國科學院國家天文台相關負責人介紹，月壤樣本自去年12月19日移交存儲在國家天文台月球樣品實驗室後，研究人員已完成部分樣本的分類、部分物性測量和礦物化學分析等。目前，科研人員仍繼續進行相關的分析研究，取得的數據將對外開放共享，而月壤未來將按相關規定向全國科學家開放研究。

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美國與蘇聯曾取得月壤和月岩樣本。對於此中國次取得的月壤有何不同，鄭永春解釋，美國「阿波羅」的採樣點在月球赤道兩側中低緯度地區，蘇聯採樣點在月球正面的東側，而嫦娥五號的著陸點在月球正面的西北部，與前述2個的採樣點距離非常遙遠，地質背景不同，人類的探測器亦從未在此著陸過。

除此之外，嫦娥五號採樣點的火山活動更為年輕，可以研究月球內部能量的衰竭，更加全面地了解月球地質演化歷史，意味嫦娥五號月球樣本很可能取得不一樣的結果，有獨特的科研價值。

鄭永春認為，月壤樣本的意義並不僅僅在於科學研究，更是一個國家科技能力的最好體現。（網上圖片）

此前，美國曾向中國贈送1克月岩，其中一半用於展覽，科學家只能用其中0.5克進行研究。而嫦娥五號帶回近2000克月壤樣本，可用於研究、科普和教育。鄭永春認為，月壤樣本的意義並不僅僅在於科學研究，更是一個國家科技能力的最好體現，「能夠親眼看到這些來自月球的禮物，非常令人振奮，又有誰不會為了中國所取得的科技成就而讚歎呢！」。

月球樣品交接處理細節，點撃圖片看詳情：

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（澎湃新聞）