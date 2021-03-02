世界知識產權組織：去年中國續領跑全球專利申請量

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-02 20:59

總部位於瑞士日內瓦的世界知識產權組織周二（2日）發布最新報告指出，即使受到新冠肺炎疫情影響，去年通過該組織提交的國際專利申請量仍保持增長，其中中國繼前年超越美國，成為通過產權組織提交國際專利申請最大來源國後，繼續領跑全球專利申請量。就領域而言，電腦技術在全球專利申請的佔比最大，數字通信和醫療技術則緊隨其後。

報告稱，去年全球專利申請量增長4%，達到27.59萬件這一史上最高數量。其中，中國專利申請量與前年同期相比增長16.1%，以68,720件穩居世界第一；美國以59,230件緊隨其後，日本、韓國和德國則位居三、四、五位。

自1978年世界知識產權《專利合作條約》運行以來，美國就一直蟬聯榜首，直到前年中國首次成為全球最大專利申請來源國。報告顯示，亞洲國家和地區10年間專利申請量佔比從35.7%升至53.7%，反映全球創新趨勢。不過受疫情影響，去年通過世界產權組織提交的國際商標申請量減少0.6%至63,800件，為2008年至2009年全球金融危機後首見下滑。

此外，報告顯示全球專利申請量的漲幅在過去10年已超過全球國內生產總值，其中中國華為技術有限公司連續4年成為最大申請來源，而申請量最大的前10所高等院校中，有半數來自中國。

（央視新聞）