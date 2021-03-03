新冠肺炎｜鍾南山對話福奇：疫情防控需全球合作　一年後較現在好

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-03 13:15

周二（2日），英國愛丁堡大學組織舉辦國際疫情防控專家研討會，中國工程院院士鍾南山與美國著名傳染病學專家福奇（Anthony Fauci）以視像形式出席會議，探討全球抗疫合作等話題。二人均認為，全球合作對於防控疫情至關重要、一年之後的情況會比現在好。

鍾南山與福奇以視像形式出席英國愛丁堡大學組織舉辦國際疫情防控專家研討會。（CGTN）

鍾南山稱，新冠病毒是全人類的敵人，假如新冠病毒還在個別國家蔓延，新冠肺炎就不可能在全世界得到控制。我們想終止這個疫情，就需要由每個國家的決策層基於科學、基於證據去進行恰當的決策，大家都盡最大的努力，所以需要全球的團結。

福奇表示，全球合作之所以重要，第一個原因是出於道義責任，第二個原因在於病毒變異。僅僅一個國家的成功防疫是不夠的，如果不開展跨國合作，病毒會在跨國傳播中快速變異，反過來又會衝擊已經成功防疫的國家。

福奇指，之前全球合作也有一些成功的例子，比如麻疹、脊髓灰質炎，無論是大範圍還是小範圍，都有各方面的例子。「所以具體到新冠（肺炎防治），我覺得沒什麼理由不產生成功的例子」。

對於「群體免疫」說法，鍾南山指，不能夠用不科學、不人道的「自然免疫」手段達到群體免疫效果。「隨著疫苗的研發和陸續上市，我覺得至少要有2-3年的時間才能實現世界範圍內的群體免疫」。

鍾南山指，不能夠用不科學、不人道的「自然免疫」手段達到群體免疫效果。（網上圖片）

二人都認為，經濟發展和疫情防控需要平衡好。福奇說，面對疫情，經濟停擺和恢復必須要同公共衛生防疫的要求匹配起來，至於如何找到經濟和防疫之間的平衡，需要多方努力，包括社會科學、政治科學界聯合起來，找到真正有效的解決辦法。「我們不能夠操之過急，如果操之過急，恢復所謂的『正常的生活』，我們就很可能會面對疫情的反撲，就可能會有很大的風險」。

鍾南山亦表示，去年全球許多國家的GDP都有所下降，中國的GDP在去年上半年也有所下降，但在下半年恢復了正常的經濟發展。「我們花了很長的時間在考慮什麼時候能夠復工復產，去年一直到疫情基本得到控制2個月後，我們才重新開放經濟活動及復課。在這方面我們做出很嚴格的規定，一些國家過快地復工復產，疫情就再次反撲，這是很多其他國家的人民所經歷的問題」。

而對於未來一年的預測，二人都表示，一年後的情況會比現在好。福奇說，「在一年之內，我們不可能讓全世界的人都打上疫苗，但我預測我們已經能夠較好地控制疫情了，我們已經採取了一些措施，有一些步驟讓我們逐漸取得了正常的社會生活，我們的經濟能夠復蘇，而且社會也能夠得到一個比較良好的發展。我們的跨國境的旅遊、旅行也能夠重新出現」。

鍾南山表示，對於未來是樂觀的，因為大部分國家的傳染病例正在減少。一年後的情形難以預測，但會比現在更好。「全世界各地的專家還需要通力合作，能夠開發出新的藥物、新的抗體、新的更有效的疫苗，這些都是我們要恢復正常的社會生活的必要前提」。

福奇預測，一年後能夠較好地控制疫情。（Getty）

（新華社）