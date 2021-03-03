新冠肺炎｜三款中藥顆粒獲批上市　均來源於古代經典名方

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-03 16:04

據國家藥監局網站消息，周二（2日），中國中醫科學院中醫臨床基礎醫學研究所的清肺排毒顆粒、廣東一方製藥有限公司的化濕敗毒顆粒、山東步長製藥股份有限公司的宣肺敗毒顆粒，三款治療新冠肺炎的中藥顆粒，通過國家藥監局特別審批程序應急批准上市，為新冠肺炎治療提供更多選擇。

國家藥監局批准清肺排毒顆粒、化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒上市。（國家藥監局網站）

據了解，清肺排毒顆粒、化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒是新冠肺炎疫情爆發以來，在武漢抗疫臨床一線眾多院士專家，篩選出有效方藥清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方的成果轉化，均來源於古代經典名方。清肺排毒顆粒用於感受寒濕疫毒所致的疫病，化濕敗毒顆粒用於濕毒侵肺所致的疫病，宣肺敗毒顆粒用於濕毒鬱肺所致的疫病。

據公開資料顯示，清肺排毒顆粒，可用於輕型、普通型、重型新冠肺炎患者以及危重症患者的救治。含有麻黃、陳皮、炙甘草等中藥材。

張伯禮曾介紹指，「宣肺敗毒顆粒，是中醫古代的驗方和現代科學技術的結晶」。（中新社）

化濕敗毒顆粒，是由黃璐琦院士為領隊的第一批國家援鄂抗疫中醫醫療隊研製出。2020年3月11日，化濕敗毒顆粒完成製劑工藝、質量標準及中試生產等藥學研究以及動物模型評價等工作後，項目組依照國家藥監局特別審批程序，向國家藥審中心提交新藥註冊申請。2020年3月18日，化濕敗毒顆粒獲國家藥品監督管理局臨床試驗批件。化濕敗毒方構成的14味藥中有10味藥與病毒的Mpro及Spike蛋白有結合力，其餘4味中藥主要體現在對免疫、炎症及相關信號通路的影響。

宣肺敗毒顆粒，是天津中醫藥大學校長、中國工程院院士張伯禮學術團隊，在疫情發生後以經典名方，通過現代科學手段制定的對症藥方。可以改善退熱、治療咳嗽、憋喘、乏力等病徵。對于降低C反應蛋白，提高淋巴細胞的計數這兩個客觀指標方面效果明顯，可以提高淋巴細胞計數17%，降低C反應蛋白75%。張伯禮介紹指，「宣肺敗毒顆粒，是中醫古代的驗方和現代科學技術的結晶」。

在新冠肺炎疫情爆發初期，有中醫認為，新冠肺炎屬於「疫病」之「濕溫」範疇。在抗擊疫情中，中國亦配中藥配方針對疫情對症下藥，包括使用「副作用小、配方靈活」的中藥飲片等為新冠肺炎患者及密切接觸者進行預防及治療。

（國家藥監局網站/綜合報道）