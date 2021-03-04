兩會2021｜人口老齡化加劇　延遲退休或拉開調整序幕

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-04 10:31

3月4日，中國每年一度的兩會正式登場，人口問題也成為與會代表關注的熱點問題之一。面對日益嚴峻的人口老齡化，將如何部署應對引發矚目。中國銀保監會主席郭樹清3月2日表示，中國超65歲人口占12%以上，人口老齡化是很大挑戰，正在積極研究應對。

這位官員還指出，中國是一個發展中國家、新興市場經濟國家，很快進入老齡化社會，超過65歲人口佔到12%以上，比日本、歐洲、美國要低。但是按照專家分析，用不了一些年中國會超過美國。

近年來，中國社會老齡化進程加快，按照聯合國標準（65歲以上人口比率超過了14%就被稱為「老齡社會」）。人口老齡化加劇一方面意味着勞動力人口比重下降，中國人口紅利逐漸消失，同時也意味着勞動力的養老負擔加劇。

計劃生育曾是中國多年的基本國策（點擊大圖瀏覽）：

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人社部官員曾於2月26日明確表態，正會同相關部門在研究具體的漸進式延遲退休改革方案。

2020年底中共十九屆五中全會通過「十四五」規劃（2021至2025年）和2035年遠景目標建議，提出「實施積極應對人口老齡化國家戰略」。剛剛啟幕的兩會，或聚焦人口老齡化問題。

除老齡人口增多外，中國的出生率屢創新低也是人口結構失衡的主要原因之一。中國近年來一直在鼓勵生育，2015年的中共十八大第五次會議公報更是指出將全面實施一對夫婦可生育兩個孩子的政策。但是政策的改變似乎並沒有為中國提高出生率帶來多少動力。

根據中國公安部的數據，2020年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共計1,003.5萬，同2019年相比下降了約15%，這一數字也比2020年的高考報名人數少了近68萬。

分析人士認為，近年來中國的住房、教育和醫療成本過高，加之就業歧視等社會問題，成為了很多中國人生兒育女的絆腳石。

據路透社報道，財政部的一位高層此前曾在內部會議上對中國人口老齡化加劇及出生率降低表達了擔憂，「漸進式延遲法定退休年齡必須與改革社會保障體制相結合。中國平均退休年齡不到55歲，每年一般公共預算要補貼的養老金部分這些年一直在增長，長此以往財政很難承受。」

他還提到，雖然中國二胎政策已經放開，但養育成本太高，政策應該從降低普惠養育成本入手，現在是生不起養不起。這位高層說：「涉及人口的政策要快起步，再不起步可能就要出台生育補貼了，大家可以算算從計劃生育到生育補貼可能用多長的時間，形勢不等人啊。」