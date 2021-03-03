兩會2021｜鄭爽代孕風波後　人大代表建議有條件允許合法代孕

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-03 10:29

內地女星鄭爽因捲入代孕棄養風波備受批評，甚至遭廣電總局封殺。與此同時，「代孕」這一議題再次被推上風口浪尖。 今年兩會召開在即，有全國人大代表提交建議，呼籲有條件允許合法代孕，以打擊非法代孕並取締代孕黑市，同時明確非法代孕參與者的刑事責任。

全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉建議有條件允許合法代孕。（資料圖片／廣州市律師協會網站）

全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉表示，近年來從代母遭客戶退單，到明星找海外代孕的傳聞引爆互聯網，代孕話題頻繁引起社會關注，對代孕的規制需要重新審視。因此他將提交建議規範代孕行為。

朱列玉的建議指出，世界範圍內不孕不育率高達15%-20%，中國不孕夫婦約1500萬對。其中中國不孕不育的人數占適育人數的10%到12%，大約有4000萬到5000萬人群面臨無法生育的境遇。同時，由於計劃生育政策，中國有大量獨生子女家庭。對失獨家庭來說，養老問題仍是一個沉重話題。有條件允許代孕，可以給有生育需要的特殊家庭帶來希望。

內地代孕成風｜大學女廁現「有償賣卵」廣告 以長相學歷定價名校生還要面試（點擊放大瀏覽）

+ 2 + 2 + 2

建議還提到，不孕夫婦通過妊娠型代孕方式進行後代的孕育，是行使生育權的體現，法律可以進行適當保護。在妊娠型代孕的模式下，代孕子女的遺傳基因均來自于委託夫妻雙方，代孕子女與委託夫妻間存在自然血親關係，具有倫理上和道德上的正當性。

他認為，目前中國對代孕行為採取一律禁止的態度，但對代孕行為的打擊並沒有收到預期效果。各種代孕中介也在法律的邊緣破土而出。由於缺少相關法律的規制，地下化的商業代孕引起的法律糾紛，不能得到很好解決。

因此其建議指出，在有相對健全的法律制度規制且不被濫用的前提之下，代孕行為如沒有侵入他人的權利領地，並得到委託方與受託方雙方自由意志的認可，不宜對其一禁了之。有條件地允許合法代孕，平衡代孕協議雙方的權利義務，規範代孕行為可以兼顧有生育需要的特殊家庭的需求，有利於促進社會和諧發展。

延伸閱讀：鄭爽范冰冰甩難？內地抵制劣跡藝人新規3月起實施 將不溯及過往

+ 9 + 9 + 9

朱列玉同時建議明確代孕行為中各方的法律責任，包括明確代孕親子關係的法律責任、代孕手術機構的資質及責任以及代孕監管機構的責任。建議還指出，應明確衛生行政部門打擊非法代孕的行政職能，以及明確非法代孕參與者的刑事責任。

除朱列玉外，全國人大代表、《羋月傳》及《燕雲台》小說作者、浙江省溫州市文聯副主席蔣勝男也提出明確非法代孕相關組織者、從業者入刑的建議。

（澎湃新聞／經濟日報）