QS大學排名｜港大中大醫科全球排前40位　百大僅三間內地院校

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-04 05:00

本港醫生不足，公營醫療體系尤其缺人，港府擬准在海外培訓的港人醫生免試回港執業，將設認可院校名單，料會參考大學排名機構資料。國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（3日 )公布最新的2021全球大學學科排名，以醫科分類，英美兩國仍屬最大贏家，在全球首50強中佔近6成，首兩位為哈佛大學及牛津大學。 本港兩間大學醫科亦屬世界前列，香港大學醫科全球39、亞洲第四；中文大學醫科則全球40、亞洲第五。 中國內地雖有個別大學（如武漢大學）的醫科，因從事新冠肺炎疫情相關研究而排名上升，卻沒有內地院校醫科成功晉身全球首50名內，內地最高排名的醫科是北京大學（全球排56）。

▼QS 2021全球大學醫科排名▼

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港府免試引入海外培訓醫生計劃，申請者須為香港永久性居民，持專科資格者，回港後必須在香港公營醫療體系工作5年，方可獲正式註冊，而無需應考一直受到非議的香港執業試。當局會仿傚新加坡做法，列明認可院校名單。

本港醫護人手緊拙，公立醫院一直面對人手不足問題。（資料圖片）

全球醫科首50名英美屬最大贏家 亞洲大學只6間上榜

根據QS公布2021全球大學學科排名，醫科全球排名首50名的高等院校中，首三位依次為美國哈佛大學、英國牛津大學及美國史丹福大學。全球醫科50強中，40%屬美國大學（有20間），18%為英國大學（有9間）。而澳洲及加拿大各佔4間；德國及荷蘭各2間；瑞典、丹麥及法國則各1間。

▼QS 2021亞洲十大醫科排名▼

+ 5 + 5 + 5

港大醫科跌5位 中大升3位

亞洲只有6間大學躋身首50位。新加坡國立大學醫科全球排24，比去年跌3位，但屬亞洲第一；南韓首爾大學（排28，跌5位）、日本東京大學（排29，跌1位）緊隨其後；國立臺灣大學亦躋身全球50強之內，升至第49位。

本港兩間大學醫科仍屬世界前列，其中香港大學全球第39位，但比去年跌5位，屬亞洲第4；中文大學則升3位成全球40，屬亞洲第5。



雖然QS分析，中國內地大學學科排名錄有紀錄以來最佳成績，內地大學的醫科排名亦因新冠病毒研究而有所提升，惟中國內地是次沒有院校醫科成功晉身全球50名內，內地排名最高的北京大學全球排56位。

武漢大學及華中科技大學5篇有關疫情的研究論文，令其在醫學專業排名中有所上升。（資料圖片）

新冠疫情研究帶動 內地三間大學醫學專業排名升

QS分析指，全球新冠病毒研究中，有11%由中國大學進行，僅次於美國的26%。從論文平均引用次數來看，5篇全球最具影響力的新冠病毒研究論文均在中國發表，當中武漢大學和華中科技大學有關疫情的研究論文，令兩校醫學專業排名上升。武漢大學醫學專業由全球251至300排名分組，升至201至250名分組；至於華中科技大學的醫學專業亦躋身世界前300名。北京協和醫學院則因突出科研貢獻，其醫學專業科新晉上榜。

內地31間大學醫科上榜 北大、復旦及上海交大列百大

然而，整體中國內地大學醫科成績仍有待進步。在全球有650間大學醫科上榜，中國內地只佔31間，當中僅有3間屬全球首100名之內。最高排名的是全球第56的北京大學（比去年跌6位），上海復旦大學及上海交通大學則分別排名第74及第80。

連同上述提及院校，中國內地合共只有7間大學醫科躋身全球首200名之內，有3間屬全球250至300排名；7間屬301至400排名，4間介乎401至500排名，餘下10間則屬500排名以外。

▼回顧武漢爆發疫情情況▼