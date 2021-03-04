新冠肺炎｜西班牙機密文件揭發　兩公主擅在阿聯酋接種中國產疫苗

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-04 23:22

西班牙《世界報》近日引述一份機密文件報道指，西班牙現任國王菲利普六世的姐姐、前國王胡安·卡洛斯一世的兩位女兒Elena和Cristina，早前借看望父親的名義私下在阿聯酋接種了中國國藥集團生產的新冠疫苗。消息傳出後，王室方面既沒承認也沒否認，部分西班牙民眾則抗議指她們利用特權提前接種。

報道指，57歲的Elena及55歲的Cristina由於並非從事高危職業，不屬於任何優先接種群體，所以需要再等數月才可在西班牙本土接種新冠疫苗。不過她們在今年2月前往阿聯酋阿布扎比看望父親的兩周期間，卻接種了中國國藥集團的新冠疫苗。據指，因要接受心臟手術，胡安·卡洛斯一世自去年8月4日以來一直在阿布扎比居住，並遵循當地的疫苗接種計劃，這或可解釋為什麼Elena及Cristina決定趁看望父親時接種。

中國國藥集團的新冠滅活疫苗等產品此前亮相中國服貿會。（AP）

事後，許多西班牙民眾對此感到憤怒，認為這是一種特權行為，國王菲利普六世也發文表示不會對Elena和Cristina的行為負責，「雖然她們是我的家人，但嚴格而言她們現已不屬於『王室成員』」。他續指，王室任何成員在時機成熟前都不會提前接種疫苗，不會有任何特殊待遇。

據了解，阿聯酋是全球首個正式批准中國國藥新冠疫苗投入使用的國家，該疫苗在全國152多個中心向任何18歲以上人士提供。

（西班牙世界報）