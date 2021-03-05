人大會議開幕　李克強：落實特區維護國家安全法律制度和執行機制

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-03-05 10:09

全國兩會本周舉行，十三屆全國人大四次會議今日（5日）上午9時開幕，聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告。《香港01》將全程直播。 本次人大會議共有十項議程，除了審議政府工作報告、審查「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案，還會審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案等。

涉及港澳部分，李克強提到，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。要堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

涉及台灣部分，李克強提到，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉，以及在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心創民族復興美好未來。

全國人大會議開幕。（01直播截圖）

李克強在政府工作報告中介紹「十四五」時期主要目標任務以及今年發展主要預期目標。今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長6%以上；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步增長；生態環境質量進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3%左右，主要污染物排放量繼續下降；糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

他指出，今年預期目標設定為6%以上，考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發展。

國務院總理李克強作政府工作的報告。（01直播截圖）

李克強表示，過去五年中國經濟社會發展取得新的歷史性成就。國內生產總值從不到70萬億元增加到超過100萬億元。人民生活水平顯著提高，城鎮新增就業超過6000萬人，建成世界上規模最大的社會保障體系。教育、衛生、文化等領域發展取得新成就。「十三五」規劃主要目標任務勝利完成。

李克強在政府工作報告中介紹，去年堅定不移推進改革開放，發展活力和內生動力進一步增強；大力促進科技創新，產業轉型升級步伐加快；推進新型城鎮化和鄉村振興，城鄉區域發展格局不斷優化；加強依法行政和社會建設，社會保持和諧穩定。

政府工作報告指出，去年堅決打好三大攻堅戰，主要目標任務如期完成。對工作難度大的貧困縣和貧困村掛牌督戰，精準落實各項幫扶措施。優先支持貧困勞動力穩崗就業，幫助返鄉貧困勞動力再就業，努力穩住務工收入。加大產業扶貧力度，深入開展消費扶貧。加強易返貧致貧人口監測和幫扶。年初剩餘的551萬農村貧困人口全部脫貧、52個貧困縣全部摘帽。

國務院總理李克強作政府工作的報告。（01直播截圖）

李克強在政府工作報告中介紹，去年圍繞市場主體的急需制定和實施宏觀政策，穩住了經濟基本盤。在「六穩」工作基礎上，明確提出「六保」任務，特別是保就業保民生保市場主體，以保促穩、穩中求進。經過艱苦努力，中國率先實現復工復產，經濟恢復好於預期，全年國內生產總值增長2.3%，宏觀調控積累了新的經驗，以合理代價取得較大成效。

李克強指出，過去一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情、世界經濟深度衰退等多重嚴重衝擊，但中國疫情防控取得重大戰略成果，在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長，脫貧攻堅戰取得全面勝利，決勝全面建成小康社會取得決定性成就。全年發展主要目標任務較好完成，中國改革開放和社會主義現代化建設又取得新的重大進展。