兩會｜全國人大：完善香港選舉制度　為落實愛國者治港提供保障

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-04 23:04

全國兩會本周舉行，其中十三屆全國人大四次會議將於明日（5日）開幕。今次會議將審議全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。 全國人大今日（4日）晚上舉行新聞發布會，發言人張業遂就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。張業遂在回答涉港議案時指出，香港選舉制度需要完善，為全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。

新聞發布會現場。（01直播截圖）

香港選舉制度需與時俱進 落實「愛國者治港」

《凰凰衛視》記者問及如何修改香港選舉制度。張業遂指出，香港的選舉制度是特別行政區政治體制的重要組成部分，近年來的情況表明，香港選舉制度需要與時俱進，作出完善，為全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。

張業遂強調，全國人民代表大會作為最高國家權力機關行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對香港特別行政區選舉制度作出決定，既是全國人民代表大會的權力，也是全國人民代表大會的責任。

《凰凰衛視》記者提問。（01直播截圖）

中美在氣候變化、抗疫等領域有共同利益

美聯社記者問及拜登政府時期的中美關係，張業遂表示，中國對美政策始終保持高度的穩定性和連續性。中方一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。

他強調，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，斷供、脫鉤損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益。兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復蘇和維護地區和平穩定等廣泛領域擁有重要的共同利益。以兩國元首通話為契機，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展，符合兩國根本利益，也是國際社會的普遍期待。

中國加強國防建設不針對、不威脅任何國家

韓國聯合通訊社記者問及，近年來中國國防支出持續增長，軍事實力不斷增強，今年中國國防支出會不會大幅增長？中國軍力發展是否對其他國家構成威脅？

張業遂回答稱，中國的國防開支總體上與國家經濟發展水平相協調。保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務。 中國的國防開支公開透明，每年的國防開支預算都納入國家預算草案，由全國人大審查批准。中國在2007年參加了聯合國軍費透明制度，每年都向聯合國提交上一財政年度國防開支的基本數據。

他強調，衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵要看這個國家奉行什麼樣的國防政策。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加強國防建設不針對、不威脅任何國家。

發言人張業遂。（01直播截圖）

縮小城鄉區域發展差距任重道遠

新加坡海峽時報記者提問，鄉村振興成為新的工作重點，中國未來將如何繼續推進脫貧工作？將如何防止返貧現象？張業遂表示，脫貧攻堅雖然取得全面勝利，但中國解決發展不平衡不充分的問題、縮小城鄉區域發展差距、實現人的全面發展和全體人民共同富裕仍然任重道遠。

他指出，下一步的重點是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作，包括保持主要幫扶政策總體穩定，對易返貧致貧人口加強監測，對脫貧地區產業長期培育和支持，對易地扶貧搬遷群眾搞好後續幫扶等，堅決守住不發生規模性返貧的底線。全國人大及其常委會將繼續做好有關立法和監督工作。

中國開展國際抗疫合作 不附加任何政治條件

東京廣播公司記者提問，中國是否想通過「疫苗外交」達到地緣政治的目的？張業遂稱，中國政府已經或正在向60多個有需要的國家提供疫苗無償援助，並向世衛組織「新冠疫苗實施計劃」提供1000萬劑疫苗，用於滿足發展中國家的急需。

張業遂強調，面對疫情，沒有什麼比人的生命安全和健康更重要。中國開展國際抗疫合作，不是為了謀求地緣政治目標，也從不附加任何政治條件，是為了保護更多人的生命安全與健康。希望更多有能力的國家行動起來，向國際社會特別是發展中國家提供疫苗，為國際抗疫合作作出貢獻。

新聞發布會現場。（香港01直播截圖）

除了審議涉港議案外，本次全國人大會議的議程還包括：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案；審查2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計劃草案等共十項議程。

這次大會會期7天，將於3月5日上午開幕，11日下午閉幕。共安排3次全體會議。