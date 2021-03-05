全國政協會議開幕手語版國歌首次登場　歌詞「血肉」原來是這手勢

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-05 10:35

全國政協十三屆四次會議周四（4日）在北京開幕，在奏唱國歌的環節上，全國政協委員、中國殘疾人藝術團團長邰麗華與她的手語翻譯黑虹一同用手語來「演唱」國歌，動作流暢、俐落，引來不少內地網民讚嘆。

邰麗華事後在受訪時就透露，所「演唱」的版本是3月1日才正式實施的《國家通用手語方案》，是首次以聽力殘疾人為主體，規範應用國家通過手語來「唱」歌，「解決了我們多年來想『唱』國歌的願望。」

邰麗華（左）在全國政協會議開幕上用手語「唱」國歌。（影片截圖）

邰麗華稱，每年參加全國兩會，當國歌奏響起來的時候，她都會在心裡默念每一句歌詞，然後鏗鏘有力地用手語跟大家一起「唱響」國歌。但多年來一直覺得，在很多場合中都沒有一個規範、統一的手語配合著國歌的奏唱。該方案就可以讓聾人對國歌理解、手語打法、表情語速與《中華人民共和國國歌法》所明確規定保持一致，在「唱」國歌時做到更加全面、規範和統一，從而更加莊嚴而神聖地表達國歌所展現的民族精神和愛國主義情懷。

邰麗華又提到，在2017年6月，中國聾協手語委員會受中國殘聯、國家手語和盲文中心的委托，開始啟動手語版國歌的學術研究及藝術創作，「我們在全國各地收集到了五十多個不同地區的手語國歌資料及手勢打法，每個地方的手語打法不同，就像各地方言一樣，光『前進』一詞就有六七種打法。」

邰麗華特別介紹歌詞中「血肉」二字的手勢，她表示雖然國家通用手語是要求右手的指頭捏在左手的「小魚際」部位，「後來考慮到拍攝時要更加直觀同時兼顧視覺效果，我用右手的幾個指頭輕撫左手掌肚，表達出要珍惜烈士們用血肉之軀換來我們今天的和平及幸福生活。」

據介紹，邰麗華是中國最著名的聽障舞蹈家，她在2歲時患麻疹發高燒時，卻被錯誤注射鏈黴素而導致失聰。邰麗華入讀聾啞學校後，在律動課中透過鼓聲感受到聲音的節拍，從此愛上音樂，亦展現出自身的天賦。

（綜合報道）