兩會︱政協委員許進籲中小學取消英語主科地位　不再設為高考必考

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-05 11:27

在內地，英語作為小學至大學期間的主科（亦稱「主課」，即學校所設的主要文化基礎學科的俗稱），一直在學科學習中佔據了重要的地位。有很多英語成績不好的學生，還會被家長送去課外的補習班中學習，更是消耗了不少時間與精力。 今年兩會，全國政協委員、九三學社中央委員徐進建議，應改革在義務教育（即是內地統一實施的所有適齡兒童、少年必須接受的教育，通常指「小學5年+初中4年」）階段由國家投資、全體學生必學英語（外語）的現狀，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主科。

徐進建議，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主科。（網上圖片）

許進表示，在美國，大學畢業生通常能掌握3萬至5萬個英語單詞。在中國，掌握4千個單詞就可以通過大學英語四級考試（CET4）。為了就讀重點中學，很多小學生取得了相當於大學英語4級考試或者更高級的英語考試證書。英語教學課時約佔學生總課時的10%，但英語只對不到10%的大學畢業生有用。成果應用率低，課程設置不普惠。

英語教學課時約佔學生總課時的10%，但英語只對不到10%的大學畢業生有用。（網上圖片）

許進稱，現在，翻譯機可以提供包括英語在內多種語言的、衣食住行等領域的、不低於大學英語6級（CET6）水平的口語翻譯服務，技術十分成熟。智慧手機為大家提供的翻譯軟件，其解決問題的能力高於貫穿義務教育全過程的英語《教學目標》。在人工智能時代，翻譯職業位居即將被淘汰職業的前10名。

許進表示，若不再將英語設置為必修主課，將解決素質教育缺乏課時的問題（網上圖片）

許進說，中國各級學校都面對著音樂、體育、美術等素質教育課程佔比偏低的實際問題，若不再將英語設置為必修主課，將解決素質教育缺乏課時的問題。學校應該用充足的時間培養學生的獨立思考能力、實踐能力和創新能力，促進學生全面發展。

許進建議，不再將英語（或外語）設為高考必考的科目。（網上圖片）

因此，許進建議，在義務教育階段，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主科，增加素質教育課程佔比；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試。

（中青報）