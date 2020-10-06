官媒：不法之徒藉AI「換臉」實施詐騙　有平台以每份5毫出售數據

人工智能（AI）近年愈來愈走進大眾生活，甚至催生不少AI「換臉」應用程式走紅網絡，網民只需要動動手指就可將自身容貌換成友人或是明星的臉，充分滿足其好奇心。 然而內地官媒新華社記者近日調查發現，AI「換臉」其實也造成了隱患，不法之徒或以此技術用偽造的照片或影片實施詐騙，甚至用換臉方式侵害他人肖像權，結果使本應帶來歡樂的「換臉」變成人人喊打的「造假」。

報道指，有電商平台曾以每份0.5元人民幣之價出售匹配了身份信息的人臉數據，業界人士表示，一旦不法之徒利用AI技術活化照片，便可做出模擬真人的點頭、搖頭、眨眼、說話等舉動，非常容易被用作辦理網貸或實施精準詐騙。

不少AI「換臉」應用程式走紅網絡，網民可將自身容貌換成友人或是明星的臉。（網上圖片）

與此同時，現在不少銀行等金融機構均開設人臉識別登錄、「刷臉」支付等服務，惟去年2月深圳某人臉識別企業就被證實發生數據洩露事件，250萬人的核心數據可被獲取，當中包括身份證信息、人臉識別圖像及GPS位置記錄等。

AI換臉技術可把原版的朱茵被換成楊冪，以假亂真。 （網上圖片）

據北京互聯網法院數據顯示，該院自前年9月9日至今年8月31日已受理利用網絡侵害人格權糾紛6284件，其中涉網侵害肖像權糾紛4109件，佔比約65.4%。

不過隨着《中華人民共和國民法典》明年起施行，明確提出任何組織或者個人不得以醜化、污損，或者利用信息技術手段偽造等方式侵害他人的肖像權，情況或許將有所改變。另為應對AI「換臉」使用場景愈來愈豐富，有專家建議行業和監管部門應當加快技術升級，研發相應的「反換臉」檢測技術，加快建立人工智能算法的安全評估制度。

（人民日報海外版）