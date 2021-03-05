新冠疫苗｜國藥研發「雙保險」　董事長：緊急使用涵蓋18歲至59歲

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-05 18:13

新冠疫苗的接種工作備受各方關注，截至目前，內地已有4款疫苗被附條件批准上市，其中國藥集團中國生物就佔了兩款。國藥集團中國生物董事長楊曉明周三（3日）表示，兩款疫苗都是病毒滅活疫苗，從有效性、安全性數據來說不分伯仲。 之所以要研發兩款疫苗，楊曉明解釋，是為了確保能夠研發出來、能夠量產、上市，是為「雙保險」。

楊曉明表示，集團去年研發初期設定了滅活疫苗工藝路線，同時設定中國生物北京、武漢兩個生物製品研究所並行開發這一「雙保險」，確保疫苗能成功研發、量產及上市。從臨床一期至三期所獲得的數據來，兩款疫苗都達到國家藥監局的要求，其中有效性方面，根據三期臨床數據，保護率一個達到79.34%，一個達到72.51%；中和抗體陽轉率方面，它們都接近100%，即使重症保護率也能達到100%。因此，在選擇上，兩款疫苗應該是不分伯仲。

楊曉明指兩款疫苗在選擇上應該是不分伯仲。（央視截圖）

就疫苗接種半年以上的人是否需要再接種第三針的問題，楊曉明表示按現在所觀察的情況，沒有半年以後要新加強第三針的說法，需等更詳細的數據出來後才能知曉是否要加強等。至於國藥疫苗對變異新冠病毒是否有效，他表示國藥用二期、三期臨床血清，即滅活疫苗免疫以後的血清進行了包括英國、南非毒株在內十來株的交叉中和試驗，顯示對英國和南非這兩個突變株也有中和，這反映滅活疫苗免疫對目前遇到的突變毒株均有效。

最後對於18歲以下人群何時能接種新冠疫苗，楊曉明表示疫苗的預防最好是全年齡段，只是他們做臨床試驗時為了安全起見，故先做18到59歲，其次是60歲以上的，再其次是17歲以下3歲以上，因此18到59歲的數據出來最早，也在緊急使用時獲批准。而3至17歲年齡段，他表示臨床研究數據已經做完，待整理後會盡快提交予國家藥監局，該局按照規範審核後，會按規定同意該年齡段人群使用。

（澎湃新聞）