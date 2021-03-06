有片｜上海肯德基「食物銀行」遭大叔大媽哄搶　已改為專人派發

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-06 10:16

上海楊浦區一間肯德基日前設置「食物銀行」，免費提供餘量食品給有需要的人，並存放食物於「自取冰箱」內。然而店家的善心之舉卻引發附近大叔大媽的哄搶，甚至推搡爭奪食物，短短數秒就將食物一搶而空。由於現場混亂，有不少食物掉在地上，造成浪費。 肯德基回復《澎湃新聞》時指出，後續將加強秩序維護和管理，目前已改為以「專人派發」，不再「自助拿取」。

據介紹，肯德基是在楊浦區殷行街道辦指導下推出「食物銀行」，主要服務餐廳周邊1.5公裡的市民，旨在減少食物浪費，並倡導市民踐行勤儉節約。肯德基會在每天上午在冰箱內整齊地擺放十多個不同品種的未銷售多餘餐食，包括雞翼、雞塊、窩夫等。冰箱溫度被設定在零下22度至零下18度之間，以保證食品安全。同時，每份食物的包裝袋上均由工作人員標明存入日期和食用指引，例如「冰櫃內食品非即食食品，需要重新加熱至75度方可食用」、「食品只可當天食用，且只可覆熱一次」等。

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不過，網上流傳片段，可見到工作人員尚未將免費食物放置妥當，就有數十名大叔大媽一窩蜂地推搡哄搶，不一會兒就將冰箱一掃而光。現場一片混亂，有人差點摔倒在地，亦有食物掉在地上。

（綜合報道）