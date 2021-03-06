兩會2021｜人大代表倡縮短教育學制　以減緩人口老齡化等問題

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 16:34

近年來，如何提高教育水平、推動教育改革，成為內地社會各界日益關注的問題。眾所周知，內地的教育學制是由九年義務教育（是指統一實施的所有適齡兒童、少年必須接受的教育，一些地區為5年小學+4年中學；一些地區則為6年小學+3年中學），以及3年高中組成，即是在讀大學之前需經過12年的教育學制。 近日，全國人大代表張紅偉提出調整中小學教育學制的建議，他指學制太長會推遲就業時間，以及延遲婚育時間，增強人口老齡化等問題，因此應該縮短教育學制。

張紅偉建議縮短教育學制，緩解老齡化等問題。（網上視頻）

張紅偉指，正常情況下，一個孩子從7周歲開始上小學，高中畢業19歲，大學畢業23歲。如果再接受研究生教育，走出校園時已經是26、27歲「高齡」。如遇到就業難，很可能找到合適的工作崗位時已經接近30歲。如果是女性，按現有55歲退休的規定，她工作的時間還沒有讀書的時間長。學制太長，推遲了就業時間，社會各方面壓力又導致各種社會問題，如教育成本高，增加家庭負擔；婚育時間明顯延遲，老齡化問題顯著等。

張紅偉稱，壓縮學制可使大學畢業後進入工作的時間提前兩年，正值20歲左右的人生黃金年齡，畢業後走上工作崗位，工作、事業、家庭有更充足的時間搭理與分配，對於個人成長、事業成功從時間分配上比較科學合理和時間分配充裕。

張紅偉建議推行「十年義務教育」學制。（新華社）

張紅偉建議，將小學由六年制改為五年制，高中由三年制改為兩年制，以及推行「十年義務教育」即小學5年+初中3年+高中2年的學制。「中國自1986年實施《義務教育法》以來，九年義務教育已經取得很大成績。2020年6月29日，教育部等十部門印發《關於進一步加強控輟保學工作健全義務教育有保障長效機制的若干意見》。《意見》強調，要確保2020年全國九年義務教育鞏固率達到95%。但是這個九年義務教育僅是初中水平，與廣大民眾和社會進步需要的高中教育還有距離，而要實施普及高中的義務教育，又面臨國力財力壓力。」

張紅偉指，如果按「5+3+2」的模式，現階段應完全有可能普及到高中，這將大大優化中國人口知識結構，進一步提高國民整體文化素質，同時緩解人口老齡化、生育率低、人口紅利消失、延緩退休等社會壓力。

（中國經濟周刊）