新冠肺炎｜高福倡成立國家疫苗研究中心　冀內地香港互認「綠碼」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-06 13:45

全國兩會正在北京舉行，全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福的一項提案聚焦科技創新與疫苗研發，他呼籲國家重視相關領域的基礎投入、人才培養等問題，成立國家疫苗研究中心。 此外，高福接受傳媒專訪時讚揚香港的疫情防控水平是全球第一梯隊。他指出，未來內地香港須合作爭取盡快互認「綠碼」，並稱內地研發的新冠疫苗對香港疫情和建立群體免疫發揮非常重要的作用。

高福：接種疫苗要平衡風險和收益

目前中國已經附條件批准四款新冠疫苗上市。高福表示，中國的疫苗研發一直處於世界第一方陣，初步估計疫苗產能可以跟上需求。但是從產能轉化到疫苗產品，再把產品轉化成人體免疫力，還需要一個過程。

關於老年人群應否接種新冠疫苗，高福稱，沒有要求60歲以上人群接種疫苗，是因為中國疫情防控得當，老年人和有基礎疾病的人群感染新冠病毒的風險得到了控制。「打不打疫苗、什麼時候打、如何打，從來都是一個風險和收益之間的平衡問題。」

高福又指出，沙士（SARS）疫苗研製完成後並未在全社會推廣接種，因為當時疫情已經結束，MERS（中東呼吸綜合症）疫苗到了Ⅲ期臨床試驗就結束。他認為應該繼續研究這些疫苗並做好準備，因此呼籲國家重視相關領域的基礎投入、人才培養等問題，成立國家疫苗研究中心。

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高福：香港民眾對防護疫情非常配合

高福在接受《文匯報》專訪時談到了香港疫情。他表示，從科學認知上，香港的科技實力非常強，從香港科學家發表的論文，可以看到他們對世界認知新冠病毒作出的貢獻。從公眾參與的角度，香港民眾對防護新冠疫情非常配合。從行政決策角度，香港在一些關鍵步驟上的行政決策一流，所以他認為香港在新冠疫情的防控成就上屬於世界第一梯隊。

高福還說，相信內地研發的新冠疫苗，對香港疫情疾病、建立群體免疫會發揮非常重要的作用。「下一步香港和內地，還需要大家精誠合作，爭取盡快有互認的『綠碼』，盡快一起把疫苗都打上。」

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