辱華風波｜時尚評論IG指廣告涉歧視　反遭D&G控誹謗索賠400萬歐元

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-07 21:59

2018年11月，意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana（內地稱「杜嘉班納」，下稱「D&G」）的一段「起筷吃飯」宣傳影片，被指帶有種族歧視性質，D&G設計師與網民對話時更直接攻擊中國，網民隨即發起抵制行動。最終，D&G拍攝影片公開就事件致歉。 時隔3年，當初揭露D&G辱華的Instagram 用戶Diet_Prada周四（4日）稱，早在2019年就因此事被D&G告上法庭，對方更向其索償400萬歐元（折合約3700萬港幣）。

Diet_Prada表示，已向米蘭法庭遞交答辯狀。（IG）

Diet_Prada在Instagram上發文稱，已於米蘭當地時間周一（1日）向法庭遞交答辯狀，要維護自己的言論自由。文章指出，Diet_Prada因為D&G在營銷中對華裔女性的刻板印象和性別歧視而作出批評，以及揭露對方在Instagram賬號中的反亞裔言論，但D&G發起的訴訟中稱Diet_Prada應負責其損失。

Diet_Prada稱，事件發酵後，多名中國模特兒與嘉賓宣布取消參與D&G活動，D&G也不得不發布道歉影片。直至2019年初，D&G向法院起訴Diet_Prada誹謗，並要求向品牌方賠償300萬歐元（折合約2775萬港幣），同時向品牌創始人Stefano Gabbana 賠償100萬歐元（折合約925萬港幣）。

Diet Prada表示，如今公開處理，其中一個原因是鑑於美國對於亞裔的仇視急增，認為此時不能再繼續沉默，要勇敢地發聲，希望藉此發出反種族歧視的聲音。

據此前報道，2018年11月17日，D&G計劃在上海舉辦「Dolce & Gabbana The Great Show」前發布了一段宣傳影片，內容是一名亞裔模特兒用筷子吃意大利麵、薄餅等，片中旁述詞又以「小棍子」形容筷子。不少網民認為影片姿態傲慢，顯示西方人對中國的刻板印象，質疑其歧視中國傳統文化和刻意醜化中國人物，更直指是「辱華」。

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Dolce&Gabbana創始人兼設計師Domenico Dolce（右）和Stefano Gabbana（左）拍片道歉：將更理解尊重中國文化。（影片截圖）

此外，有網民發布自己與Stefano Gabbana在Instagram的對話記錄，顯示對方不僅毫無檢討之意，更以「吃狗肉」的標籤攻擊華人，之後還辱罵「中國是屎一樣的國家（The country of shit is China）」。事後，網民發起抵制行動，不少明星紛紛表示退出D&G相關活動，內地各大電商平台亦下架其商品。

（中國日報）