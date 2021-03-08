國藥疫苗保護率86%、18歲以上適用　香港食衛局解釋暫不採購原因

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-08 17:01

全國兩會在北京舉行，出席的兩會代表、委員等逾5000人均接種國藥集團中國生物新冠滅活疫苗。針對國藥集團新冠疫苗的保護率多少、對變異病毒是否有效、保護有效期多長等，本文將一一拆解。 對於香港是否會引入國藥集團新冠疫苗，食物及衞生局周一（8日）回覆《香港01》記者查詢稱，港府目前已購入3款疫苗，完全足夠香港市民使用，暫不會採購其他藥廠的疫苗。

國藥集團中國生物已有2款新冠滅活疫苗獲批上市。（新華社）

國藥集團中國生物已有2款新冠滅活疫苗獲批上市，包括去年12月30日獲批附條件上市的北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗，以及2月28日正式上市的武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗，是目前全球唯一一家擁有新冠疫苗「雙保險」的企業。

有效預防南非、英國等10個病毒變異株

經各國政府審批海外臨床試驗數據後，國藥集團新冠疫苗保護效力達到86%，中和抗體轉陽率超過99%，預防中度病例有效性100%，預防重度病例有效性100%。

近期交叉中和試驗結果表明，國藥集團新冠疫苗對南非、英國等10個新冠病毒變異株呈現廣譜保護效力，可以有效預防突變株引起的感染。

接種1年後抗體保持較高水平

去年3月，國藥集團四級企業黨政負責人接種了疫苗，經過1年的抗體持續跟蹤監測，目前抗體仍保持在較高水平，沒有出現明顯下降。

由於新冠病毒疫苗屬於新研發並投入使用的疫苗，因此需要大規模接種之後的持續監測和相關研究，積累更多的科學證據，才能確切評估新冠病毒疫苗的保護持久性。

北京市疾控中心副主任龐星火日前表示，新冠疫苗接種的時間短暫，目前只有半年的數據，但並不代表疫苗的保護期只有半年。

國藥集團新冠疫苗的適用接種對象年齡為18歲以上人士。（新華社）

將覆蓋3歲至17歲人士使用

目前，國藥集團新冠疫苗的適用接種對象年齡為18歲以上人士。3至17歲人群Ⅲ期臨床試驗數據顯示，國藥新冠疫苗安全性、有效性良好，數據整理提交予國家藥監局審核同意後，將覆蓋3歲至17歲人士使用。

國藥：未發現嚴重不良反應

國藥集團稱，其新冠疫苗已在5個國家註冊上市，包括阿聯酋、巴林、中國、玻利維亞、塞舌爾，不僅是全球首個正式註冊上市的新冠疫苗。

截至目前，全球已有40個國家和地區批准國藥集新冠疫苗緊急使用。其中，塞爾維亞是第一個歐洲國家，匈牙利是第一個歐盟國家。此外，已有80多個國家和國際組織提出使用國藥新冠疫苗的明確需求。

國藥又稱，已向國內外供應新冠疫苗近1億劑，已接種6000多萬劑次，未發現與疫苗相關的嚴重不良反應。

疫苗年產能將達到30億劑

國藥集團國藥控股黨委書記、董事長于清明表示，集團持續擴充產能，新冠疫苗年產能將達到30億劑，是目前全球最大的新冠疫苗生產企業。

香港會否引入國藥疫苗？

食物及衞生局今日回覆稱，政府的目標是採購至少兩款來自不同疫苗製造商，以及不同疫苗技術平台的候選疫苗，並採購足夠劑量以供應全港人口的最少兩倍。目前，政府已購入科興及復必泰疫苗，英國牛津大學及藥廠阿斯利康合作研發的疫苗料最快今年第二季到港。

食衞局指出，已採購的疫苗每款各有750萬劑，共計2250萬劑，完全足夠香港市民使用，因此暫時不會採購其他藥廠的疫苗。不過，政府未來會繼續與其他疫苗製造商商討預先採購協議，以獲取更多供應，並爭取疫苗早日供港，盡早安排市民接種。

許樹昌表示，若供港的新冠疫苗對變種病毒無效，政府或要購入新疫苗。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，上周二（2日）回覆《香港01》稱，目前本港的新冠疫苗完全足夠市民使用，但政府要留意全球病毒變種問題，若屆時疫苗對變種病毒無效，政府或要購入新疫苗。

至於當初為何沒有選購國藥新冠疫苗，許樹昌則透露，是因為港府向各大藥廠購買新冠疫苗時，國藥未有回應。

梁子超：科興與國藥產品「基本上」沒分別

呼吸系統專科醫生梁子超上周一（1日）回覆《香港01》稱，科興和國藥產品都是新冠滅活疫苗，兩者非常相似，沒有基本上的分別。新冠肺炎對長者及長期病患者的影響較大，甚至會導致死亡，但市民不應只考慮年齡問題，應視乎自身的健康狀況；若市民本身有長期病患，但病情穩定亦可接種。

梁子超指，若市民有長期病患但病情穩定，亦可接種新冠疫苗。（資料圖片）

由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」是採用mRNA核糖核酸技術。梁子超指出，雖然與滅活疫苗相比，mRNA疫苗的副作用較大，但若市民本身沒有敏感史，不介意疫苗副作用，亦可考慮接種「復必泰」。