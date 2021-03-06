歐亞多國擬設疫苗護照恢復旅遊　薛永恒：現未有計劃設疫苗護照

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-06 19:29

新冠肺炎疫苗上月底開打，「疫苗護照」是否能落實成為全城焦點，創新及科技局局長薛永恒今（6日）卻指，未能確定接種疫苗後可恢復與國際交流，因此現時未有計劃，為通關設立疫苗憑證，將視乎疫苗發展再作考慮。商務及經濟發展局局長邱騰華日前亦坦言，暫未有重啟旅遊氣泡的時間表，距離通關仍有一段距離。 港人出遊之日遙遙無期，惟多國已聚焦推行「疫苗護照」。疫苗接種率最高的以色列已推出「綠色護照」（Green Passport），作為已接種疫苗的憑證，方便市民進出不同場所；波蘭、愛沙尼亞、冰島等亦讓能提交疫苗接種文件的人士避過隔離檢疫。歐盟、東盟亦已分別提出「電子綠色通行證」和設立共通的疫苗認證機制，冀早日恢復旅遊。

薛永恒（中）今早出席商台「政經星期六」時表示，曾考慮過相關推行「疫苗護照」，惟現階段未能確定接種疫苗後可恢復與國際間的交流，暫時亦未有計劃以疫苗憑證通關。（商台提供）

薛永恒今早出席商台「政經星期六」時表示，曾考慮過相關推行「疫苗護照」，惟現階段未能確定接種疫苗後可恢復與國際間的交流，暫時亦未有計劃以疫苗憑證通關，將視乎整個疫情發展再作考量，與周邊地區及國際深入討論後才能落實。

商務及經濟發展局局長邱騰華日前亦指，當局正研究「疫苗護照」的安排，但強調並非可憑針卡「世界通行」，強調要大部分市民接種、達至「群體免疫」後，才有望重啟外遊，形容現時尚有一段距離。

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惟國外已聚焦建立「疫苗護照」，全球疫苗接種率最高的以色列已推出「綠色護照」，作為疫苗接種的證明，只有護照持有人才能進入酒店、健身室、歌劇院等，以色列亦正與希臘和塞浦路斯等歐洲國家商討，重開關口，恢復旅遊。

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雖然以色列的「疫苗護照」仍未能作旅遊之用，現時亦未有國家列將此列為入境條件，但波蘭、愛沙尼亞、冰島、羅馬尼亞等已視疫苗接種證明，可以取代病毒檢測陰性證明，或不用再浪費兩、三周接受隔離檢疫。

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歐盟早前已提出「電子綠色通行證」（digital green pass），讓已接種疫苗或有陰性檢測證明的市民自由出國，預料方案將於今個月內推出，而東盟十國亦在早前的部長級會議中討論設立共通的疫苗認證機制，加快旅遊業重開。港人旅遊熱點之一的泰國亦正着手研究苗認證制度，冀早日撤銷入境旅客強制隔離14日的安排。

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除了國家，有航空公司亦計劃要求市民登機前先接種疫苗。澳洲航空正研究相關手機程式，並透露正考慮以疫苗接種作為乘搭國際航線的要求；新西蘭航空亦已決定下月，在來往奧克蘭至悉尼航線試行電子疫苗護照，並應用國際航空運輸協會開發的手機程式「Travel Pass」。

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