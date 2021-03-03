兩會｜人代洪為民倡設中港互認疫苗護照　免檢測、隔離通關內地

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-03 14:36

新冠肺炎疫情反覆，目前港人入境內地需接受21日隔離。港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民接受《環球時報》訪問，建議中央設立中港「疫苗護照」互認機制，已接種認可疫苗的港人持證可自由過關內地，毋須持有陰性核酸檢測證明。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民建議中央設立中港「疫苗護照」互認機制

洪為民：疫苗護照可鼓勵更多港人接種疫苗

全國政協委員朱征夫建議，以「新冠檢測」與「疫苗護照」，取代入境旅客的14天強制隔離期，以及在國內推行接種疫苗的疫苗護照，憑接種疫苗的電子證明書在國內旅行，可豁免陰性核酸檢測證明者。朱征夫建議，可在國際就疫苗護照開展雙邊或多邊談判，推動各國疫苗護照的互認和快速準確識別，推動國際旅遊和國際經貿活動逐步恢復。

洪為民認同朱征夫的建議，指中央設立中港「疫苗護照」互認機制，已接種認可疫苗的港人持證可過關內地，毋須持有檢測陰性核酸檢測證明者。洪為民認為，疫苗護照可鼓勵更多港人接種疫苗，有助重啟香港與內地的交流，進一步協助經濟復甦。

商務及經濟發展局局長邱騰華日前接受訪問時表示，旅遊氣泡重啟暫時未有時間表。（歐嘉樂攝）

邱騰華日前指正研究相關安排

商務及經濟發展局局長邱騰華日前接受訪問時表示，旅遊氣泡重啟暫時未有時間表。被問到港人大規模接種疫苗後，是否可憑針卡「世界通行」，邱指，當局正研究相關安排，引述世衛指至少整個城市有群體免疫，才能減少群體感染，形容香港現時離相關目標仍有一段距離。