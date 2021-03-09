中俄合作建設國際月球科研站　將向各國開放加強科學研究交流

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-09 21:50

國家航天局今日（9日）公布，中俄兩國已透過視像會議簽署合作建設國際月球科研站諒解備忘錄，兩國未來將秉持「共商、共建、共享」原則，推動國際月球科研站廣泛合作，並向所有國家和國際夥伴開放，加強科學研究交流，推進全人類和平探索利用太空。

消息指，國際月球科研站是在月球表面或月球軌道上建設可進行月球自身探索和利用、月基觀測、基礎科學實驗和技術驗證等多學科多目標科研活動，長期自主運行的綜合性科學實驗基地。

中國國家航天局局長張克儉（右），與俄羅斯國家航天集團公司總經理羅戈津，透過視像會議簽署合作建設國際月球科研站諒解備忘錄。（微博）

在建造國際月球科研站項目的框架內，中俄兩國利用在空間科學、研發和使用空間設備和空間技術方面積累的經驗，將共同制定建造國際月球科研站的路線圖，並在建造國際月球科研站項目的規劃、論證、設計、研製、實施和運營等方面開展緊密協作，包括向國際宇航界開展項目推介。

據了解，中俄兩國一直致力於在空間技術、空間科學、空間應用領域開展合作，先後簽署建立聯合月球與深空探測數據中心、「嫦娥七號」月球極地探測任務和「月球-資源-1」軌道器任務等合作協定，積極推動月球及深空探測領域的合作。

延伸閱讀：中國今年宇航發射任務或破40次 太空站工程進入關鍵實施階段

（國家航天局）