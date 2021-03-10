俄駐華大使：從未造訪「台灣省」　如有機會更願坐高鐵去

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-10 17:25

國務院早前印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，其中「京津冀-粵港澳」交通主軸布局將台灣台北市納入規劃，引發兩岸網民熱議。 近日，列席全國兩會的俄羅斯駐華大使傑尼索夫被問及修高鐵至台北的項目時，他表示從來沒有去過「台灣省」，如將來有機會，他更願意坐高鐵去。

傑尼索夫日前接受鳳凰衛視節目採訪。（鳳凰衛視截圖）

第七次以駐華大使身份於北京列席全國兩會的傑尼索夫，在周一（8日）接受鳳凰衛視採訪時表示，中國大陸能建造很長的大橋，因此從技術層面上而言，其完全有能力（修高鐵至台北），並且兩岸本來就同屬一地。他又稱，自己從來沒有去過「台灣省」，如果以後有機會去「台灣省」的話，「我當然更願意坐高鐵去」。

公開資料顯示，傑尼索夫早在18歲時便開始學中文，1973年首次踏足中國大陸。1992年起，他出任俄羅斯駐華大使館參贊，並在2013年出任俄羅斯駐華大使館特命全權大使。

中共中央、國務院早前印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》。（人民日報微博）

《國家綜合立體交通網規劃綱要》就2021至2035年中國大陸交通建設提出願景，其中在「加快建設高效率國家綜合立體交通網主骨架」中提到，要從福建福州興建高鐵到台北。報道指，該段高鐵屬「京津冀-粵港澳」主軸中的支線，規劃由安徽阜陽經黃山、福州至台北。

（綜合報道）