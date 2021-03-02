陸禁台灣菠蘿｜內地力推「徐聞菠蘿」　高鐵專列橫跨14個省市宣傳

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-02 17:41

中國大陸海關總署日前宣布暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），指因大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。台灣方面事後批評大陸的說法完全錯誤、不符合國際規範說法，總統蔡英文亦譴責「顯非正常的貿易考量」。 「封殺」台灣菠蘿的同時，內地傳媒近日大篇幅介紹廣東湛江徐聞縣的出產的「徐聞菠蘿」，稱當地是中國最大的菠蘿生產基地，甚至有專門打造橫跨14個省市的高鐵專列，在西北、華東、華中市場宣傳推介「徐聞菠蘿」。

高鐵專列專門橫跨14個省市，在西北、華東、華中市場宣傳推介「徐聞菠蘿」。（湛江日報）

報道稱，中國是菠蘿十大生產國之一，產地主要分布在廣東、海南、廣西、福建、雲南等省區，其中以「徐聞菠蘿」佔最多，種植面積約有35萬畝，產量佔全國40%以上，是中國最大的菠蘿生產基地。有村民受訪時亦稱，徐聞縣所在的雷州半島，島上的紅壤土、降雨量及溫度都非常適合，當地菠蘿種植業至今已經有近百年歷史。

報道指出，「徐聞菠蘿」已正式啟程，「這輛列車承載著徐聞人民的希望和誠意，帶著『徐聞菠蘿』跨越14個省市，與全國人民共享這份來自祖國大陸最南端的甜蜜」。報道介紹，專列內無論海報、桌貼，抑或頭片、燈箱，都會使乘客仿佛置身於「菠蘿的海」。徐聞縣農業農村局負責人表示，專列主要是宣傳推介「徐聞菠蘿」，擴大在西北、華東、華中市場的影響和銷量，下一步打算將「徐聞菠蘿」帶上列車，讓乘客可以品嘗一下。

報道稱，專列的路線安排意義深遠，是以甘肅蘭州為中心，依托徐蘭線和京廣線連接北京及廣東廣州，依托商合杭線把「徐聞菠蘿」的品牌文化輻射至東部城市。專列每天運行22個車次，橫跨北京、上海、甘肅、陝西、湖北、浙江、廣東、安徽等14個省市，覆蓋西北、膠東半島，及華南、中部地區和長三角經濟區。

大陸已暫停進口台灣菠蘿。（視覺中國）

報道最後稱，專列帶動的經濟效益正逐步顯現，今年來自全國各地的採購商比以往更多，尤其是西北地區。一名採購商張先生稱，「徐聞菠蘿」深受內陸消費者喜愛，其個大、鮮甜、多汁，送往甘肅、湖北等地後，裝湖一輛貨車的菠蘿不用一天便會被搶購一空。

【相關圖輯】「鳳梨伯」台灣菠蘿被棄單上百貨櫃難眠 農民懷念馬英九助外銷▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

（綜合報道）